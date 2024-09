A Mirano le imprese del territorio al centro di una performance multidisciplinare

Al Teatro di Villa Belvedere di Mirano domenica 15 settembre dalle 17,30 alle 21,30 lunga maratona performativa che unisce teatro, musica, danza, letteratura ed illusionismo. L’evento, Segni o Sogni? Sguardi dalle terre veneziane, ideato e organizzato da Echidna/Paesaggio culturale e Metrotime SocietàCooperativa, realtà che si occupano rispettivamente di teatro e danza e di audiovisivo. parte da uno sguardo atipico e sorprendente su due imprese miranesi che lavorano due materie prime parte della nostra vita e a cui di solito non diamo scarso peso: la carta e il caffè.I partecipanti entreranno in contatto, con modalità esperienziale, sia con le materie prime, quali protagoniste, che con il processo creativo degli artisti coinvolti. Si tratta del racconto sinestetico dalle suggestioni che nasceranno dall’incontro con due realtà imprenditoriali del territorio miranese, GambatoCaffè e Cartotecnica Saccardo allo scopo dio evidenziare il segno che questi elementi lasciano non solo sulle nostre vite ma anche su quelle di chi produce e lavora in queste attività. Ne nascerà un’opera multi-linguaggio che, scavando la superficie dell’apparente banalità delle cose, possa far emergere l’importanza dei silenziosi processi che investono l’ inconscio di ciascuno. E’ previsto l’intervento di operatori e addetti ai lavori: Marta Dalla Via, attrice, drammaturga e regista; Claudio Pasceri, Violoncellista; Filippo Vignato, Musicista; Manuela Cracco, operatore Metrotime; Maria Cargnelli, Performer; Marco Casellato, Illusionista; Cristina Palumbo, Direttrice artistica; Renzo Niero, Coordinatore del progetto Per le imprese coinvolte intervengono Ludovica Trevisan ed Edoardo Pinton, TorrefazioneGambato Caffè, e Pierluigi Saccardo, Saccardo Srl – Pool Pack Group. Sono previsti i saluti di Francesca Di Raimondo, Ass. alla cultura Comune di Mirano; Raffaele Bertoldo, Fondazione Riviera – Miranese; Fabrizio Panozzo, direttore Centro aiku – Arte Impresa Cultura e Silvia Bolla, Delegata alla cultura, Confindustria Veneto Est. Ingresso gratuito