A Treviso la seconda edizione del Premio di Drammaturgia Giuseppe Bepo Maffioli

Scade sabato 15 aprile il bando per la seconda edizione del Premio di Drammaturgia Contemporanea Giuseppe ‘Bepo’ Maffioli, il concorso promosso da Comitato Teatro Treviso – organizzatore di GEA – GIOIOSAETAMOROSA Treviso Contemporary Theater Festival –, Comune di Treviso, Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale e Archivio Giuseppe Maffioli.



Dopo la prima edizione dello scorso anno, il contest chiama quindi nuovamente a raccolta chiunque voglia mettersi alla prova con un testo teatrale, rigorosamente inedito, in linea con il concetto di GIOIOSAETAMOROSA o con il tema di GEA.23, RADIC(CH), il festival di teatro contemporaneo di Treviso, In palio 1.000 euro e l’occasione di vedere la propria opera rappresentata in una lettura scenica durante la serata di apertura del festival, che si svolgerà come di consueto nel mese di luglio. Il bando è disponibile all’indirizzo www.gioiosaetamorosa.it/pgbm-2023

I testi presentati dovranno quindi legarsi o al concetto stesso di GIOIOSAETAMOROSA – ossia la celebrazione dell’amore in qualsiasi forma e accezione, della gioia di vivere, della convivialità e del dionisiaco – o al tema scelto per lo l’edizione 2023 di GEA, RADIC(CH)I, inteso sia come metafora identitaria che come allusione all’ambito della natura e all’ambiente..



Per favorire una partecipazione ampia, attiva ed entusiasta da parte dei trevigiani, è indetto anche un secondo bando molto particolare, che dà agli abitanti del capoluogo della Marca l’opportunità di essere coinvolti come componenti della giuria.



Il vincitore o la vincitrice del Premio Drammaturgia Contemporanea Giuseppe ‘Bepo’ Maffioli sarà infatti decretato al 70% da una giuria tecnica composta da professionisti del Comitato Teatro Treviso, Comune di Treviso, Teatro Stabile Veneto – Teatro Nazionale e Archivio Giuseppe Maffioli, e al 30% da una giuria popolare selezionata tramite apposito bando, disponibile sempre all’indirizzo www.gioiosaetamorosa.it/pgbm-2023..

Il Premio vuole infatti essere anche un omaggio al personaggio trevigiano cui è intitolato, ‘Bepo’ Maffioli, drammaturgo, regista e attore, figura di spicco nel panorama teatrale non solo locale ma anche nazionale, che lo ha visto recitare al fianco di Marcello Mastroianni, Sophia Loren, Monica Vitti, Alberto Sordi e tanti altri, diretto da registi del calibro di Ettore Scola e Dino Risi. La sua carriera ha visto però inizio nel teatro e ha sempre cavalcato parallela alla sua passione per la gastronomia, che lo ha portato a scrivere libri e dirigere rubriche culinarie alla radio e in televisione.

Per accedere ai bandi: www.gioiosaetamorosa.it/pgbm-2023/