Una rassegna lunga dieci mesi “Asteroide Amor”, che, curata da Susanne Franco e Annalisa Sacchi, in rappresentanza rispettivamente di Ca’ Foscari e Iuav, con la collaborazione del Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale e il sostegno di Fondazione di Venezia, torna da venerdì 3 marzo. Presso il Teatro Ca’ Foscari a Santa Marta alle ore 20,00 andrà in scena lo spettacolo “Best Regards” di e con Marco D’Agostin. Nato a partire da una lettera che l’artista ha scritto al danzatore e coreografo Nigel Charnock (uno dei fondatori del celebre gruppo DV8 – Physical Theatre), per ringraziarlo del loro incontro avvenuto nel 2010, in questo assolo D’Agostin racconta quanto sia complesso il rapporto con chi ha nutrito le nostre ambizioni e come si possa tenere viva la memoria di qualcuno anche solo scrivendo una lettera che il destinatario non potrà mai leggere.

La rassegna che propone 11 spettacoli si articola in due parti: la prima si conclude a metà maggio. Gli allestimenti andranno in scena in diversi luoghi della cultura veneziana: oltre al Teatro Ca' Foscari a Santa Marta, il Teatro Goldoni, Palazzo Grassi -– Punta della Dogana, gli spazi dell'area portuale e Palazzo Trevisan degli Ulivi, dove, da mercoledì 15 a lunedì 20 marzo, in collaborazione con New Echo System/Pro Helvetia Venezia, sarà ospitato "EUTOPIA", un progetto di Trickster-p ideato e firmato da Cristina Galbiati e Ilija Luginbühl.

Ad aprile due appuntamenti al Teatro Ca’ Foscari a Santa Marta all’insegna della commistione tra musica, parola e performance. Giovedì 6 aprile, andrà in scena “Ashes” di Muta Imago (Premio Ubu 2022 come miglior progetto sonoro), con la drammaturgia e regia di Riccardo Fazi e Marco Cavalcoli. Mercoledì 19 aprile sarà la volta di “I Don’t Want To Be An Individual All On My Own” di e con Genevieve Murphy, compositrice e performer scozzese, che indaga il potere dell’empatia raccontando una “normale” festa di compleanno della sua infanzia. La prima parte della rassegna si concluderà con lo spettacolo “Metamorphoses” di Manuela Infante / Michael De Cock / Diego Noguera il 13 e il 14 maggio presso il Teatro Piccolo Arsenale. Si tratta di una produzione del KVS di Bruxelles.

La rassegna, in continuità con lo spirito dello storico “Giovani a Teatro”, il progetto della Fondazione di Venezia proseguito sino al 2015, riprenderà in autunno: sono in programma artisti e compagnie tra le più importanti del teatro contemporaneo nazionale e internazionale, alcuni spettacoli andranno in scena in lingua inglese con sovra titoli in italiano.

La rassegna si rivolge in particolare agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e universitari grazie al biglietto a tariffa dedicata a 5€ per ciascuno spettacolo. Per gli spettacoli al Teatro Ca’ Foscari a Santa Marta i biglietti potranno essere acquistati presso la biglietteria del Teatro a partire dalle ore 18.30 del giorno dello spettacolo.

Per informazioni: teatro.cafoscari@unive.it | www.unive.it/asteroideamor