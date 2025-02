A Venezia per il Giorno del Ricordo i film “Rotta 230” di Igor Biddau e “Vola colomba. Trieste 1954” di Renzo Carbonera

Nell’ambito del ricco ventaglio di manifestazioni promosse con la collaborazione del Comune di Venezia per il Giorno del Ricordo 10 febbraio 2025 sono in programma anche tre proiezioni realizzate con il concorso del Cinit Cineforum Italiano. Martedì 11 febbraio alle 17.30 a Mestre nell’ Auditorium Cesare De Michelis nel complesso dell’ M9 — Museo del ’900 sarà proiettato il docufilm Rotta 230 Ritorno alla terra dei padri (Italia, 2024, 66’)diretto da Igor Biddau. Si tratta dell’opera , coprodotta con la Rai, che racconta il viaggio dell’imbarcazione Klizia, effettuato nel 2023, da Fertilia in Sardegna fino a Chioggia, a Venezia e in Istria: all’incontrario viene ripercorso l’itinerario di un gruppo di esuli istriani che nel 1948, con una quindicina di barche raggiunsero da Chioggia la Sardegna in tre settimane.

Interverranno Ermelinda Damiano, Presidente Consiglio Comunale di Venezia, Alessandro Cuk, Presidente ANVGD Venezia e vicepresidente del Cinit ; Claudia Lunian, Presidente Consulta Provinciale degli Studenti di Venezia. Relatori in streaming: Mauro Manca, Presidente ANVGD Sassari e organizzatore del progetto; l’equipaggio del Klizia composto da Giulio Marongiu, Federico Marongiu e Giuseppe Bellu . Sempre nell’ Auditorium Cesare De Michelis martedì 18 febbraio alle 17.30 sarà proiettato il docufilm Vola colomba. Trieste 1954 (Italia, 2024, 50’) di Renzo Carbonera. L’opera è dedicata al ritorno di Trieste all’Italia, giusto settanta anni fa, grazie al Memorandum di Londra .Conduttore del documentario è il giornalista e scrittore Toni Capuozzo, altri interventi sono di Paolo Mieli, Bruno Pizzul e Italia Giacca. Interverranno Ermelinda Damiano, Presidente Consiglio Comunale di Venezia, Alessandro Cuk, Presidente ANVGD Venezia e vicepresidente del Cinit , Alessandro Centenaro, produttore ( Venice Film) e Italia Giacca, interprete di “Vola colomba” e coordinatrice ANVGD Veneto. In collegamento streaming Toni Capuozzo. Vola colomba. Trieste 1954 (Italia, 2024, 50’) di Renzo Carbonera sarà proiettato anche alla Casa del Cinema di Venezia Salizada San Stae, Santa Croce 1990 lunedì 24 febbraio alle 17.Interverrà Alessandro Cuk, Presidente ANVGD Venezia e vicepresidente del Cinit . L’ingresso a tutte le proiezioni è libero. Per informazioni sulle tre proiezioni bisogna rivolgersi alla email anvgdve@virgilio.it • www.anvgd.it