A Venezia proiezione di “Waking Hours” vincitore del Premio Serandrei – Hotel Saturnia & International 2025 alla 40. Settimana Internazionale della Critica

Mercoledì 14 gennaio alle 17.15 a Venezia nell’Hotel Saturnia & International(San Marco 2398) sarà proiettato Waking Hours (Italia,2025) di Federico Cammarata e Filippo Foscarini, film presentato all’ultima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica nell’ambito della 40. Settimana della Critica e vincitore della decima edizione del Premio Mario Serandrei – Hotel Saturnia & International per il Miglior Contributo Tecnico.

Interverrà la critica cinematografica del Corriere del Veneto Sara D’Ascenzo, componente della Giuria del Premio Mario Serandrei e membro del Gruppo Triveneto del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici.

In WAKING HOURS, lungometraggio d’esordio di due registi italiani Federico Cammarata (1993) e Filippo Foscarini (1990), sulla soglia della foresta, furtive presenze umane si radunano attorno al fuoco mentre, da lontano, rimbombano colpi di armi da fuoco. Non lontano c’è un muro di metallo affilato che marca l’inizio dell’Europa. Un clan di passeurs afgani vive nell’attesa di persone da traghettare dall’altro lato del confine, vagando attraverso il labirinto di una notte perpetua e senza sonno. L’Hotel Saturnia & International, in collaborazione con la Settimana Internazionale della Critica, ha istituito il Premio Mario Serandrei per il Miglior Contributo Tecnico, giunto nel 2025 all’edizione del decennale. Da sempre è forte, infatti, per la famiglia Serandrei, titolare dell’Hotel, il legame con il cinema: Mario Serandrei, maestro del montaggio, fu un protagonista fondamentale della stagione neorealista e degli anni che seguirono, grazie alle numerose collaborazioni, tra i tanti, con Luchino Visconti, Giuseppe De Santis, Alessandro Blasetti, Federico Fellini, Carlo Lizzani.

Ingresso libero su prenotazione promotion@hotelsaturnia.it

Venezia, 8 gennaio 2026