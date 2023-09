A Verona dal 15 settembre la rassegna Ri/tornare,ri-creare,ri-nascere

Con la rassegna Ri/tornare,ri-creare,ri-nascere da venerdì 15 settembre sino a metà novembre a Verona l’arte contemporanea esce dalla fiera e incontra il teatro con spettacoli di prosa e danza, film d’ambito teatrale, incontri e una mostra fotografica. La manifestazione è organizzata dal TeatroStabile di Verona in collaborazione con la fiera d’arte moderna e contemporanea ArtVerona e con il contributo della Regione del Veneto.

<<Dopo una forzata sospensione a causa della pandemia – dice Piermario Vescovo, direttore artistico dello Stabile di Verona e curatore di questa fortunata rassegna con la collaborazione di Simone Azzoni – torna alla grande TheatreArtVerona con l’intento di fare uscire l’arte contemporanea nel tessuto della città e farle incontrare il teatro negli spazi del Teatro Nuovo, del Piccolo Teatro di Giulietta e di palazzo Maffei>>. A inaugurare la rassegna il 15 settembre alle 21.00 nel Piccolo Teatro di Giulietta è Hamlet solo di Francesco Pititto, una produzione Lenz Fondazione interpretata da Barbara Voghera, attrice “sensibile” con sindrome di Down, storica interprete delle varie stesure di “Hamlet” fin dal 1999. A seguire, il 16 e 17 settembre alle 21.00 (con repliche il 30 settembre e il 1° ottobre alla stessa ora) è di scena nel Piccolo Teatro di Giulietta Racconto d’inverno, fiaba per voci e figure da “The Winter’s Tale” di William Shakespeare nell’adattamento e con la regia di Piermario Vescovo. Ne sono interpreti Manuela Muffatto, Marika Tesser e Antonella Zaggia che ha anche disegnato e costruito i burattini. Torna dunque a Verona uno spettacolo che dopo il debutto all’Estate Teatrale Veronese 2022 è stato rappresentato in molte città del Venetotra cui Venezia. La rassegna prosegue sempre nel Piccolo Teatro di Giulietta il 22 settembre: nell’approssimarsi del centeario della morte di Giacomo Matteotti sarà proposto Giacomo di Elena Cotugno e Gianpiero Alighiero Borgia. Basato sutesti di Giacomo Matteotti elaborati dai verbali delle assemblee parlamentari del 31 gennaio1921 e del 30 maggio 1924. Sempre nel Piccolo Il 29 settembre film ER di Marco Martinelli dedicato all’arte in vita di Ermanna Montanari. A proporlo è il Teatro delle Albe in collaborazione con Antropotopia. Realizzato partendo da una serie di materiali di archivio, il film è una sorta di “sezione aurea” della ricerca teatrale di Ermanna Montanari. A seguire, il 3 e 4 ottobre alle 21.00 nel Piccolo Teatro di Giulietta, va in scena Con grande sprezzo del ridicolo, il testo di Fabio Marson che ha vinto il Bando Drammaturgia NDN 2022 e il 13 ottobre alle 21.00 al Teatro Nuovo con Babilonia Teatri che presenta il suo ultimo spettacolo, Pietre nere.

BIGLIETTI PREZZI E MODALITÀ D’ACQUISTO

Piccolo Teatro di Giulietta

posto unico da € 3,00 a € 10,00 + € 1,00 prevendita

Teatro Nuovo

posto unico da €3,00 a € 20,00 + € 2,00 prevendita

ridotto* € 15,00 + € 1,50 prevendita

ONLINE www.boxol.it/boxofficelive e www.boxofficelive.it

biglietteria Teatro Nuovo, piazza Viviani 10, tel. 0458006100, dal lunedì al sabato, ore 15.30- 19.30

Box Office, via Pallone 16, tel. 0458011154 dal lunedì al venerdì ore 9.30-12.30 e 15.30-19.00, sabato ore 9.30-12.30

www.teatrostabileverona.