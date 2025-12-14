A Vittorio Veneto (Tv) incontro con Krano, autore della colonna sonora de “Le città di pianura”

Domenica 14 dicembre il Cineforum Vittoriese incontra il cantautore trevigiano Krano, autore della colonna sonora originale del film rivelazione di Francesco Sossai Le città di pianura, uscito nelle sale italiane il 25 settembre scorso e rimasto a lungo nella top ten degli incassi.

Il concerto e l’intervista condotta da Cineforum Vittoriese si tengono alle 18.30 presso l’Aula Civica del Museo della Battaglia a Vittorio Veneto.

L’intervista e il concerto sono all’interno dell’evento Città fuori città organizzato dal Pamali Festival in collaborazione con Cineforum Vittoriese e il patrocinio del Comune di Vittorio Veneto. Si riporta di seguito la recensione della colonna sonora del film uscita su OndaRock “Ci sono opere – in questo caso cinematografiche – in cui ogni elemento, ogni contributo si inserisce e va ad arricchire l’insieme in modo peculiare e naturale.

Le città di pianura di Francesco Sossai è uno di questi rari casi, un film realizzato con pochi mezzi ma in grado di restituire molto, moltissimo allo spettatore. Tra i tanti tasselli che concorrono al risultato finale c’è l’accompagnamento sonoro di Krano, al secolo Marco Spigariol, cognome che tradisce la medesima provenienza dei protagonisti del film, quel lembo di Veneto che si colloca tra la laguna veneziana e le colline trevigiane, puntellato – come da titolo – da una miriade di città, paesi, ville, storie di vite che un giorno per qualche motivo possono finire con l’incontrarsi e marciare di pari passo.”