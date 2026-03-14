Al 39° Bolzano Film Festival in programma un focus sulla Catalogna

Il Bolzano Film Festival Bozen, giunto alla sua 39esima edizione e in programma dal 10 al 19 aprile 2026, dedicherà un focus sul cinema contemporaneo catalano, una tra le realtà più dinamiche nel panorama della produzione cinematografica europea. La sezione Focus Catalogna, curata dal direttore artistico del Bolzano Film Festival Bozen Vincenzo Bugno con il supporto di Isona Admetlla Font e Ricardo Apilanez, si concentrerà su una cultura cinematografica caratterizzata da un forte carattere sperimentale, per la forza delle sue autrici e dei suoi autori, in costante dialogo tra documentario, finzione e forme sperimentali. La realizzazione del progetto è resa possibile grazie al sostegno di Acciòn Cultural Española e al contributo dell’Ambasciata di Spagna in Italia.

“Dare spazio al cinema catalano significa confrontarsi con una delle regioni cinematografiche più attive d’Europa, tanto sul piano delle dinamiche produttive quanto su quello delle strategie di coproduzione internazionale – sottolinea Vincenzo Bugno – Un focus particolare della sezione è dedicato al cinema documentario ibrido, che negli ultimi anni ha conosciuto una crescita significativa, favorita anche dal lavoro formativo di numerose istituzioni e scuole di cinema catalane. Molte delle opere selezionate si muovono consapevolmente tra documentario, finzione e pratica sperimentale, ampliando le possibilità del racconto cinematografico”.

Sette i film in programma, con opere di Andrés Duque, Virginia García del Pino, José Luis Guerin, Neus Ballús, Albert Serra e Carla Simón. Nel corso del tempo sono andati moltiplicandosi anche film realizzati al di fuori dell’Europa grazie all’impegno delle istituzioni catalane, come Magalhaes del regista filippino Lav Diaz, che racconta la storia della spedizione di Ferdinando Magellano come ritratto della conquista coloniale. Tra gli ospiti del Festival anche la produttrice, curatrice e docente Marta Andreu, una delle voci più influenti del documentario catalano contemporaneo. All’interno del Focus Catalogna presenterà al Club 3 la performance Lovesong, a non-existent film in Progress.

Il 13 aprile 2026, alle 17:00 presso il Waaghaus, il Festival ospiterà il talk Focus Catalonia – Il Fascino del contemporaneo. Linguaggi, confini e la sfida del reale, moderato da Vincenzo Bugno e Isona Admetlla Font e con interventi del regista Andrés Duque, la produttrice Alba Lombardia e Marta Andreu.