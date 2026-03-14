“Anteprima segreta” al Cinema Gabbiano di Senigallia e al Masetti di Fano

Non conosce soste lo slancio creativo della direzione dei cinema della comunità marchigiani, nello specifico il Gabbiano di Senigallia e il Masetti di Fano. Domenica 15 marzo sarà infatti inaugurato un nuovo format, l’Anteprima segreta: sul grande schermo potrete vedere un film in prima visione assoluta, cioè mai uscito in Italia, almeno per ora, e che verrà proposto in forma segreta, cioè celando il titolo in programma, che potrà essere scoperto soltanto una volta arrivati in sala.

L’unico indizio che viene concesso, per chi voglia provare a indovinare, è che si tratta di un film presentato all’ultimo Festival di Venezia. E già da solo questo elemento dovrebbe essere garanzia di qualità, senza considerare poi il fatto che tante altre esperienze “misteriose” del passato hanno già reso Gabbiano e Masetti dei marchi certificati di buon cinema.

L’Anteprima segreta è un nuovo esperimento, che si pensa possa soddisfare un’ampia platea di appassionati delle due sale. In caso di successo potrà poi essere riproposto in futuro, a cadenza periodica, per quei film che rispondano alle giuste caratteristiche distributive. Volete mettere la soddisfazione di dire in futuro ai vostri amici che pensano di andare a un’uscita nazionale che voi, in realtà, quel film lo avete già visto e apprezzato in sala da parecchio?

Ora, data la riservatezza attorno al titolo, per queste Anteprime segrete non sarà possibile acquistare il biglietto in anticipo attraverso i canali online, ma soltanto in sala e soltanto il giorno stesso della proiezione. L’invito quindi per chi voglia evitare file alla cassa è di arrivare nei cinema qualche minuto prima del solito. A questo proposito, è opportuno fare attenzione agli orari, poiché il film sarà lo stesso e sarà proposto solo domenica 15, ma cambieranno leggermente gli orari tra le due sale: al Masetti di Fano l’inizio spettacolo avverrà alle ore 17:30, mentre al Gabbiano di Senigallia alle 18:40.

Informazioni: www.cinemagabbiano.it; www.masetticinema.it.