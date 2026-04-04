Al Bifest il film spagnolo “Sorda” vince il concorso internazionale

Si è chiusa la 17ma edizione del Bif&st, diretto dal giornalista e critico cinematografico Oscar Iarussi, con i premi della sezione MERIDIANA, concorso internazionale dedicato a film in anteprima italiana provenienti dai Paesi del Mediterraneo.La giuria presieduta dal regista e scrittore Roberto Andò e composta da Diana Martirosyan (critica cinematografica e giornalista culturale, Armenia), Giovanni Orlando (produttore cinematografico e televisivo, Stati Uniti), Fatma Sfar (attrice, musicista e performer, Tunisia) e Ahmed Shawky (critico cinematografico e presidente della FIPRESCI, Egitto).È stato premiato come miglior film “Sorda” di Eva Libertad (opera che ha ottenuto anche il premio come miglior interpretazione maschile). Si tratta del lungometraggio d’esordio della regista spagnola presentato nella sezione Panorama del Festival di Berlino. Nella versione italiana si chiamerà “Il silenzio degli altri” ed è la storia di Angela, una donna sorda, che aspetta un bambino dal suo compagno udente. L’arrivo del bambino provoca una crisi nella loro relazione e costringe Angela ad affrontare le sfide della “diversità”. La protagonista è interpretata da Miriam Garlo, sorella della regista e attrice non udente. Il film ha vinto 3 premi Goya in Spagna ed è nella cinquina finalista del premio Lux, riconoscimento cinematografico assegnato annualmente dal Parlamento europeo.Questi i riconoscimenti ufficiali con le motivazioni:Menzione SpecialeMan of the House di Andamion Murataj – È stato particolarmente difficile per la giuria scegliere tra numerose interpretazioni femminili di altissimo livello; per questo abbiamo deciso di assegnare una menzione speciale, a riconoscimento del lavoro di un’attrice capace di restituire un personaggio estremamente complesso con disarmante semplicità. Una vita vissuta come uomo per anni, fin quando non arriva il risveglio di un forte senso di maternità a incrinare quell’equilibrio di facciata. L’interpretazione di Drita Kaba Karaga in Man of the House, diretto da Andamion Murataj, è una visione imprescindibile per ogni amante del cinema.Premio Bif&st “Meridiana” Miglior Contributo ArtisticoGod will not help di Hana Jušić – Luce e oscurità, ombre, villaggio e montagna, giorno e notte, torce e luce delle stelle: tutti questi elementi non si limitano a plasmare l’immaginario visivo del film, ma si fanno vero e proprio lessico del percorso drammatico di una donna misteriosa, immersa in una comunità con cui non condivide alcuna lingua. La straordinaria ricerca visiva trascende così il puro valore estetico, diventando motore narrativo di ogni snodo narrativo.Premio Bif&st “Meridiana” Migliore Interpretazione MaschileÁlvaro Cervantes per Sorda – Il silenzio degli altri di Eva Libertad – La sua interpretazione si configura inizialmente come un saldo sostegno al percorso esistenziale della protagonista, per poi acquisire progressivamente maggiore complessità, a seguito di un evento familiare solo apparentemente lieto. Ne emerge un arco narrativo di grande intensità: da alleato incrollabile a veicolo di tensione, fino a un moto di ribellione che approda a una maturità consapevole e a una profonda comprensione della resilienza familiare di fronte alle avversità.Premio Bif&st “Meridiana” Migliore Interpretazione FemminileDoha Ramadan per Happy Birthday di Sarah Goher – Scoprire nuovi talenti è sempre motivo di grande soddisfazione. Sebbene lavorare con attori bambini sia spesso considerata dai registi una delle sfide più complesse, questa giovane interprete ha dimostrato una sorprendente consapevolezza della complessità del suo ruolo, restituendo con maestria le emozioni contrastanti di una bambina innocente alle prese con i rigidi confini imposti dalla sua condizione socioeconomica.Premio Bif&st “Meridiana” Migliore RegiaHafsia Herzi per La Petite Dernière – Un viaggio intimo che consente di cogliere cosa significhi vivere sospesi e divisi tra le proprie radici e la realtà. La protagonista incarna un percorso di formazione unico nel suo genere, che la regista restituisce con grande abilità, orchestrando un ritmo in bilico tra l’impulsività adolescenziale e il peso dell’introspezione.Premio Bif&st “Meridiana” Miglior FilmSorda – Il silenzio degli altri di Eva Libertad – Per la sua lettura elegante, acuta e profonda della condizione della diversità e degli ostacoli che essa comporta in ogni fase dell’esistenza, nonché per la magistrale rappresentazione del rapporto in evoluzione tra la protagonista e la famiglia, la maternità e il mondo.Alessandro Cuk