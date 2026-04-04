“Su Maistu” vince il Bifest nella sezione “Per il cinema italiano”

La giuria popolare, composta da 25 giurati e presieduta dalla regista Alessandra Lancellotti, ha assegnato i premi della sezione “Per il Cinema Italiano” del Bif&st 2026.La giuria del concorso dedicato al cinema italiano comprendente lungometraggi, mediometraggi, film di finzione e documentari in anteprima italiana, ha assegnato i seguenti riconoscimenti.Premio Bif&st “Per il Cinema Italiano” Menzione SpecialeTirrenica di Rosario Minervini – Per la capacità di restituire, con uno sguardo poetico e formalmente rigoroso, la vita invisibile che scorre ai margini della Salerno-Reggio Calabria, opera monumentale del meridione d’Italia fortemente connotata di simboli, interrogandoci sui temi di progresso, marginalità e giustizia sociale.Premio Bif&st “Per il Cinema Italiano” Migliore Interpretazione MaschileMalich Cissè e Giulio Beranek per Cattiva Strada di Davide Angiuli – Tra codici d’onore e desiderio di libertà, Malich Cissè e Giulio Beranek formano un duo indissolubile: facce diverse di una stessa entità, radicati l’uno nell’altro in modo complementare per restituire una tensione vitale e avventurosa, non sempre a servizio del bene e senza chiedere indulgenza allo spettatore, sulla soglia cruciale della vita adulta.Premio Bif&st “Per il Cinema Italiano” Migliore Interpretazione FemminileBarbara Bouchet per Finale: Allegro di Emauela Piovano – Per aver saputo incarnare con eleganza e sensibilità un personaggio complesso, sospeso nelle memorie di una giovinezza eroica, ma deciso a determinare la fine del proprio destino terreno, Barbara Bouchet conferma la maturità di un percorso artistico unico.Premio Bif&st “Per il Cinema Italiano” Miglior RegiaMargherita Laterza e Rosa Maietta per Caprilegio – Per aver trasformato la casa in un caleidoscopio di narrazioni intime, in grado di interrogare la memoria familiare quanto quella della grande Storia, e per riuscire, da una prospettiva soggettiva, ad affrescare un ricco universo del Novecento e del tempo presente, peculiarmente femminile.Premio Bif&st “Per il Cinema Italiano” Miglior FilmSu Maistu di Gianfranco Cabiddu – Un documentario che esplora la vita di Luigi Lai, il grande maestro di launeddas, lo strumento più antico del mediterraneo, che, trasformando la “respirazione circolare” in una catarsi collettiva, ci fa assistere a una “galoppata di cento cavalli”. La trasmissione orale di un’antica saggezza popolare viene catturata in un’opera poetica che sublima il ruolo del cinema nel conservare i beni immateriali dell’umanità.Ha vinto, quindi, il film “Su Maistu”, un documentario biografico dedicato a Luigi Lai, novantatreenne e massimo interprete vivente delle launeddas, antico strumento della tradizione sarda riconosciuto dall’Unesco. Il film ripercorre le tappe fondamentali della sua vita: dall’infanzia in Sardegna all’esperienza migratoria in Svizzera, fino al ritorno nell’isola e al ruolo cruciale svolto nella salvaguardia e diffusione internazionale dell’arte delle launeddas.Inoltre, la giuria popolare degli spettatori ha assegnato il Premio Miglior Cortometraggio Sarò Breve “Damiano Russo” a Comando io di Pierdomenico Minafra.Alessandro Cuk