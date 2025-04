Al Cineporto di Lecce la rassegna Sogni Tragici

Al Cineporto di Lecce nella Sala CineLab Giuseppe Bertolucci è ripresa la programmazione cinematografica per i martedì organizzati con SpazioCineforum, circolo di cultura cinematografica affiliato al Cinit con il primo incontro della rassegna (aprile/maggio 2025) Sogni Tragici Visioni filmiche onirico-surreali sulla contemporaneità.Per il primo appuntamento martedì 15 aprile è stato proiettato il film: Nezouh – Il buco nel cielo di Soudade Kaadan (Siria, GB, Fr. 2022) registrando una intensa partecipazione di pubblico. La rassegna prosegue martedì 29 aprile con Gli orsi non esistono di Jafar Panahi (Iran 2022)A seguire martedì 6 maggio Under the Volcano di Damian Kocur,(Polonia 2024) vera e propria chicca che racconta la guerra in Ucraina da una prospettiva unica: i membri di una famiglia ucraina, in vacanza a Tenerife, si trasformano da un giorno all’altro da turisti a rifugiati, dopo lo scoppio della guerra con la Russia. Martedì 13 maggio è in programma Casablanca di Adriano Valerio (Francia Italia 2023), mentre il successivo 20 maggio sarà proposto Why War di Amos Gitai (Israele, Francia, Svizzera 2024). Ultimo appuntamento di maggio Alla mia piccola Sama di Waad al Kateab (Gran Bretagna 2019). La rassegna si conclude martedì 3 giugno con No Other Land di Y. Abraham, B. Adra , H. Ballal e R. Szor (Palestina Norvegia 2024). La programmazione è curata da Giampiero Cleopazzo. Le proiezioni ad ingresso libero iniziano alle 20,30.