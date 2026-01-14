Al Teatro del Parco di Mestre con  un assolo del danzatore Mohamed Toukabri  prosegue la stagione di You Theater

You Theater_ Dance 〜 Independent music al Teatro del Parco di Mestre inizia il 2026 venerdì 16 gennaio alle 20 presentando la seconda serata della stagione dedicata alla danza con Every-body-knows-what-tomorrow-brings-and-we-all-know-what-happened-yesterday, ultimo lavoro di Mohamed Toukabri, artista tunisino con base in Belgio. Dopo il magnifico lavoro di LA PIEUVRE/ Rebecca Journo lo scorso novembre, You Theater porta nuovamente una prima nazionale a Mestre.

Con il suo ultimo assolo, Everybody-Knows-What-Tomorrow-Brings-And-We-All-Know-What-Happened-Yesterday, Mohamed Toukabri si avventura in un territorio inesplorato, dove il movimento diventa allo stesso tempo scavo e ribellione. Conosciuto per la sua capacità di muoversi tra mondi diversi — tra strada e palcoscenico, hip hop e postmodernismo, personale e politico — Toukabri rivolge ora il suo sguardo coreografico acuto alla stessa architettura della danza. In questa performance, smantella le gerarchie inscritte nel corpo, interrogandosi su chi ha il diritto di muoversi in un certo modo e perché. Il pezzo vibra dell’urgenza di decolonizzare l’immaginazione, ritagliando uno spazio in cui le tradizioni della danza non competono, ma dialogano.

A seguire l’appuntamento dedicato alla musica venerdì 13 febbraio alle ore 21 con Iggor Cavalera, musicista brasiliano, fondatore in giovanissima età della band Sepultura.

La biglietteria online è sulla piattaforma: https://oooh.events/organizzatore/aps-live-arts-cultures/

Le tariffe: biglietto intero online 10€ / in loco 12€. Tariffa ridotta per giovani under 26, persone con disabilità.

Per informazioni: info.youtheater@gmail.com