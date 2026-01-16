Joe Carnahan, il regista che nel 2010 ha fatto diventare un film la celebre serie tv A-Team, (ri)mette insieme l’amato duo hoolywoodiano, i grandi amici, Matt Damon e Ben Affleck in thriller di godurioso intrattenimento.

The Rip – Soldi Sporchi è un gioco divertente disponibile da oggi 16 gennaio sulla piattaforma Netflix.

Azione robusta e chiassosa fanno da scenografia a un’indagine – ispirata a presunti eventi reali – su: una detective morta, una soffiata su milioni di dollari in contanti in una casa, una squadra di polizia di Miami che rischia di implodere per una questione di fiducia, forze esterne che vogliono accaparrarsi il bottino.

Non è certo il thriller dell’anno, ma il mestiere e lo stile, l’alchimia sfacciata, di Damon (tenente Dane Dumars) e Affleck (sergente JD Byrne), insieme a Teyana Taylor (detective Numa Baptiste) e i candidati all’Oscar Steven Yeun (detective detective Mike Ro) e Catalina Sandino Moreno (detective Lolo Salazar), lo rendono piacevole da guardare.

Uno spavaldo Joe Carnahan, consapevole di aver messo insieme una squadra di attori dal serio curriculum, si muove con sicurezza tra un colpo di scena e l’altro, veloci e violenti, trovando più di una volta il tempo di lanciare l’accusa politica di quanto i poliziotti vengano pagati poco.

