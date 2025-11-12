Al Teatro del Parco di Mestre per You Theater “L’heure du thé”

Nuovo appuntamento con la danza al Teatro del Parco di Mestre: venerdì 14 novembre alle ore 20.00 La Pieuvre / Rebecca Journo, compagnia francese indipendente e alternativa nata dalla sintonia artistica tra Rebecca Journo e Véronique, presenta L’heure du thé, una versione ridotta dell’opera Portrait.

Il ritratto simboleggia una forma di necessità: quella di catturare un’identità fugace, di fissarla per mantenerla viva. In L’heure du thé Rebecca Journo estende questa ricerca, ispirandosi a Cindy Sherman, Francesca Woodman e Modigliani, orchestrando una serie di ritratti in movimento. Come un museo di selfie in perpetua instabilità, la performance naviga tra istantanee ed eternità, tra finzione del sé ed esplosioni di alterità. Quattro figure giocano con la loro immagine, rivolte allo spettatore come se fossero di fronte a uno specchio. Scivolano in involucri estranei, si liquefanno, si frammentano, fino a perdere ogni fissità. Il suono, proveniente da materiali come il cristallo, l’acqua o il vetro, agisce come un rivelatore: modella lo spazio, distorce il tempo, si infiltra nei gesti. Dal corpo virtuale al corpo di vetro, ogni movimento diventa traccia, riflesso o illusione. Su un palcoscenico frontale, l’indirizzo diventa sguardo, la soglia diventa palcoscenico. L’ora del tè inventa un teatro di riflessi, dove le identità si sovrappongono, sfuggono, si ripetono e finiscono per attraversarci.

La biglietteria online è sulla piattaforma OOOh.Events e offre tariffe più vantaggiose rispetto all’acquisto in loco e tariffe agevolate per i giovani.

You Theater è il progetto nel cui ambito le associazioni Live arts cultures e Macaco hanno ideato e organizzato la stagione ‘25-’26 di danza e musica del Teatro del Parco: è stato cofinanziato dall’Unione europea – Fondo Sociale Europeo Plus, nell’ambito del Programma Nazionale PN Metro Plus e Città medie Sud 2021-2027.