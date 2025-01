Al Teatro Duse di Asolo apre la stagione  Elisabetta Pozzi, Cassandra riletta a quattro mani con Massimo Fini 

Si alza il sipario sulla nuova stagione del Teatro Eleonora Duse di Asolo, “THEORÌA – Proposte di Teatro Contemporaneo 2025”, un’edizione che prosegue la lunga tradizione teatrale asolana, proponendo quattro spettacoli dal 2 febbraio al 30 marzo 2025.

La stagione si apre domenica 2 febbraio alle ore 18 con lo spettacolo Cassandra o dell’inganno prodotto dal Centro Teatrale Bresciano, con la drammaturgia di Elisabetta Pozzi. Un lavoro nato in collaborazione con Massimi Fini, prodotto dal Centro Teatrale Bresciano, musiche e disegno luci Daniele D’Angelo, spazio scenico Guido Buganza, movimenti Alessio Romano. Elisabetta Pozzi lavora intorno ai grandi temi ed archetipi del Mito: per questa pièce ha costruito una drammaturgia originale che, partendo dalle tragedie di Eschilo ed Euripide, compie un affascinante percorso intorno alla figura di Cassandra, la profetessa troiana cui Apollo ha dato il dono di prevedere il futuro e insieme la condanna di non essere creduta . La grande attrice ci propone una Cassandra di strabiliante modernità, in cui convivono forza e fragilità: il suo mito attraversa le epoche con la sua dolorosa e inascoltata capacità di preveggenza, fino a prefigurare, nel potente epilogo scritto a quattro mani con Massimo Fini, un futuro incerto per la nostra civiltà. La stagione prosegue giovedì 27 febbraio alle 21 con lo spettacolo Le volpi, di CapoTrave, con Manuela Mandracchia, Giorgio Colangeli e Federica Ombrato, domenica 23 marzo alle 18 con Sette a Tebe – Questo terribile amore per la guerra di PoEM Potenziali Evocati Multimediali – Gabriele Vacis, per concludersi domenica 30 marzo alle 18 con La Banca dei Sogni, un progetto di Merli-Serena con Laura Serena e Marco Trotta.“Per questa nuova stagione abbiamo scelto un programma che in quattro appuntamenti richiamii ai teatro classico ma che ci riporti alla contemporaneità.” spiega l’assessore alla Cultura del Comune Beatrice Bonsembiante, mentre Cristina Palumbo, direttrice artistica sottolinea come” Gli artisti e le opere in cartellone sono tutti ambasciatori e testimoni di una cultura responsabile e dialogante.” I biglietti sono in vendita a 15 e13 € con riduzioni sino al 7€ a partire dalle 16 di domenica in teatro e sempre online su www.mailticket.iit Prenotazioni emailI info@echidnacultura.it – tel 371 1926476