You Theater 2026 – ospiti internazionali Annabelle Chambon & Cédric Charron

La stagione di YouTheater 2025-2026, progetto dedicato al contemporaneo che abbraccia in particolare la musica indipendente e la danza contemporanea, è partito il 5 ottobre dando avvio a un programma di eventi che alternano concerti a spettacoli di danza.

Le due associazioni mestrine curatrici della stagione, Live arts cultures e Macaco, già in collaborazione dal 2021, proprio per progetti dedicati al Teatro del Parco, hanno creato un cartellone dove uniscono proposte nazionali e internazionali, offrendo 10 eventi nei quali la musica dal vivo e la danza sono le protagoniste.

Si prosegue infatti con un appuntamento internazionale di altissimo profilo: venerdì 27 marzo 2026 alle ore 20:00, il palco del Teatro del Parco ospiterà Annabelle Chambon e Cédric Charron, performer storici della celebre compagnia di Jan Fabre, con il loro nuovo lavoro intitolato SSSSSSSWELLL.

Gli artisti, Annabelle Chambon e Cédric Charron, sono figure di spicco della scena performativa mondiale. Membri storici della compagnia Troubleyn, hanno collaborato con Jan Fabre alla creazione di oltre 15 spettacoli, tra cui pietre miliari del teatro contemporaneo come Je suis sang e il monumentale Mount Olympus.

Dopo il successo di Pop Corn Protocole, dove il duo esplorava le dinamiche dell’industria alimentare, Chambon e Charron tornano a interrogare la contemporaneità, addentrandosi nel complesso labirinto del benessere. In un’epoca in cui il “sentirsi bene” è diventato un imperativo categorico, SSSSSSSWELLL svela i dogmi, le derive ideologiche e i meccanismi di persuasione che si celano dietro le promesse di realizzazione personale e le nuove spiritualità.

Con uno stile che fonde danza, teatro e performance art, il duo mette in scena una riflessione lucida e ironica sull’indottrinamento “soft” e sull’uso dei bias cognitivi. La performance promette di essere un’esperienza giocosa e fuori dagli schemi, capace di scuotere le certezze dello spettatore e di analizzare con occhio critico la nostra crescente fede nelle ideologie del benessere.

La stagione continuerà con l’appuntamento musicale venerdì 17 aprile 2026 alle ore 21:00 con Adriano Viterbini, sul palco con un nuovo show, solo, con le sue chitarre. In apertura Remo VanDobro, progetto solista del chitarrista Andrea Marzari dove il suono diventa ricerca, viaggio, esperienza di luoghi.

Il programma del Festival è sempre consultabile al sito del progetto: https://www.youtheater.art/

La biglietteria online è sulla piattaforma: https://oooh.events/organizzatore/aps-live-arts-cultures/

Le tariffe: biglietto intero online 10€ / in loco 12€. Tariffa ridotta per giovani under 26, persone con disabilità.

Per informazioni: info.youtheater@gmail.com