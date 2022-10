Al via la stagione di prosa del Teatro Toniolo di Mestre: dal 25 ottobre prende vita un cartellone d’eccezione curato dal Settore Cultura del Comune di Venezia e Arteven, il Circuito Multidisciplinare del Veneto. L’apertura della nuova stagione è affidata al musical Mamma Mia!: il 25 ottobre si alza il sipario con la celebre commedia musicale. Grazie a un cast di oltre 40 artisti e l’orchestra dal vivo, il pubblico potrà scatenarsi al ritmo delle grandi hit degli ABBA, 24 brani tradotti in italiano e, come i dialoghi, curati direttamente dal regista Massimo Romeo Piparo.

Tornano, poi, a Mestre Andrea Pennacchi nel suo monologo Mio Padre – appunti sulla guerra civile, Sergio Rubini con I fratelli De Filippo, storia emblematica di una famiglia d’arte italiana: con Carrozzeria Orfeo si ride anche grazie alle storie di solitudini esistenziali del loro Miracoli Metropolitani. Cast tutto al femminile, poi, quello de L’attesa, con Anna Foglietta e Paola Minaccioni nei panni della nobildonna Cornelia e della sua serva Rosa, le due protagoniste della pièce. In occasione del Carnevale l‘Arlecchino muto per spavento di Stivalaccio Teatro porta in scena la Commedia dell’Arte. Grande protagonista della storia di un’inossidabile amicizia è Stefano Accorsi in Azul – gioia, furia, fede y eterno amor, mentre in Perfetti Sconosciuti, dall’omonimo film di Paolo Genovese vedremo in scena Paolo Calabresi e Anna Ferzetti. A Mestre anche Paolo Ruffini e Massimo Ghini interpreti della versione teatrale di Quasi Amici diretta da Alberto Ferrari, autore della sceneggiatura del celebre film. Per chi ama il thriller in calendario anche Misery, tratto dal romanzo di Stephen King, con Peppino Mazzotta e Arianna Scommegna e, per gli estimatori del grande Molière, approda anche Il Malato Immaginario interpretato da Emilio Solfrizzi. Chiara Francini e Alessandro Federico saranno a Mestre con Coppia aperta, quasi spalancata, la favola tragicomica di Dario Fo e Franca Rame. In stagione lo spettacolo del Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale Ezra in gabbia o il caso di Ezra Pound con Mariano Rigillo e Anna Teresa Rossini diretti dall’autore e regista Leonardo Petrillo. In scena anche un classico del teatro come Il berretto a sonagli di Luigi Pirandello nell’interpretazione di Gabriele Lavia. La commedia della scrittrice francese Nathalie Sarraute Pour un oui ou pour un non con protagonisti Franco Branciaroli e Umberto Orsini, due manipolatori della parola che si ritrovano sulla scena per dare vita a un terribile gioco al massacro. E ancora Arturo Cirillo è il principale interprete nonché adattatore e regista dell’originale allestimento di teatro canzone del Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand. Il programma della stagione 2022/2023 è completato dalla danza dell’americana Parsons Dance. E ancora dalla favola per adulti Feste, spettacolo senza parole e attori con maschere della Familie Flöz e dalla messinscena surreale di Nuda della compagnia Finzi Pasca, composizione di un gioco acrobatico e teatrale.

Nuovi abbonamenti in vendita dal 4 ottobre durante l’orario di apertura della biglietteria, dal martedì alla domenica dalle 15 alle 19, per informazioni chiamare il 3497723552. Per il calendario della stagione consultare www.culturavenezia.it