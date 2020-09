Al via il 7 settembre alla Fenice i concerti autunnali di ‘Musica con le Ali‘

La stagione concertistica ‘Musica con le Ali’ al Teatro La Fenice di Venezia riprende lunedì 7 settembre alle ore 19.00 con il primo dei cinque concerti autunnali programmati nelle Sale Apollinee fino al prossimo 2 dicembre, organizzati nel pieno rispetto delle vigenti normative di sicurezza.

Protagonisti del primo appuntamento saranno sei dei migliori giovani talenti italiani di musica classica: Bianca Fiorito (flauto), Sara Zeneli, Ferdinando Trematore (violini), Benedetta Bucci, Martina Santarone (viole) e Giacomo Cardelli (violoncello).

I sei giovani musicisti sostenuti dall’Associazione Musica con le Ali nell’ambito della propria attività di Patronage Artistico si esibiranno con musiche di Ludwig van Beethoven, in omaggio al geniale compositore nel 250° anniversario della nascita.

Il programma del concerto prevede la Serenata in re maggiore per flauto, violino e viola, Op.25, il Duo per viola e violoncello in mi bemolle maggiore, WoO 32 e il Quintetto per archi in do maggiore, Op.29, soprannominato ‘Tempesta’ per l’impetuoso movimento finale.

Dopo questo appuntamento, il 28 ottobre si svolgerà il concerto con i giovani Gennaro Cardaropoli (violino), Roberto Baraldi (violino), Alfredo Zamarra (viola) e Luigi Puxeddu (violoncello), che si esibiranno con musiche di Beethoven e Mendelssohn insieme all’affermato Quartetto Noûs.

Con questo concerto e con i seguenti si rinnova la fortunata formula che spesso nella stagione organizzata dai al Teatro La Fenice prevede la presenza dei giovani talenti insieme a musicisti celebri e in carriera, per offrire un’importante occasione di crescita professionale agli interpreti sostenuti da Musica con le Ali.

La serie dei concerti autunnali si chiude infine il 2 dicembre con la giovane violoncellista Erica Piccotti che si esibirà insieme all’affermato pianista Pietro De Maria; eseguiranno musiche di Beethoven, a chiusura dell’importante anniversario, e di Chopin.

I biglietti (Euro 20,00) del concerto sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro La Fenice e in prevendita presso le biglietterie Vela Venezia Unica e online: https://events.veneziaunica.it/; http://www.teatrolafenice.it/site/index.php – Biglietteria telefonica Vela Spa: (+39) 041 2722699