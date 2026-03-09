Tutto pronto per un nuovo appuntamento dedicato al cinema italiano e internazionale che nasce per valorizzare il profondo legame tra il territorio dei Castelli Romani e l’audiovisivo: la Prima Edizione del Colli Albani Film Festival dal 24 al 26 marzo.

Promosso e organizzato da Piano B Produzioni con la direzione artistica dell’esercente e produttore cinematografico Davide Fontana, il festival si svolge con il patrocinio della Città di Grottaferrata e in collaborazione con la storica Fiera Nazionale di Grottaferrata, giunta alla sua 426ª edizione e in programma dal 21 al 29 marzo su Viale San Nilo.

Due manifestazioni parallele e complementari che raccontano l’identità del territorio: da un lato le eccellenze artigianali ed enogastronomiche, dall’altro un momento di incontro e scambio culturale focalizzato sul cinema in una cornice suggestiva e ricca di storia.

Nel corso della sua storia, l’area dei Castelli Romani ha ospitato e ispirato opere di registi come Visconti, Fellini, Monicelli e Amelio, fino a produzioni più recenti, confermandosi paesaggio simbolico del cinema italiano.

Colli Albani Film Festival nasce con l’obiettivo di celebrare questa eredità culturale e di offrire uno spazio d’incontro e visibilità ad autori emergenti e professionisti del settore.

Il programma della prima edizione prevede diverse sezioni competitive dedicate a lungometraggi e cortometraggi italiani e internazionali, animazione, documentari e opere locali.

Fuori concorso si aggiungono le proiezioni speciali di Io Non Sono Nessuno di Geraldine Ottier, Tre regole infallibili di Marco Gianfreda, Il marchese del Grillo di Mario Monicelli che saranno presentati in sala da ospiti d’eccezione.

La giuria del festival riunisce professionisti del cinema e dell’audiovisivo internazionale, chiamati ad assegnare i premi ufficiali delle diverse categorie, tra cui Miglior lungometraggio, Miglior cortometraggio, Miglior documentario, Miglior animazione, Miglior Colonna Sonora e Premio Scuole che vede concorrere una selezione di opere che saranno votate dagli studenti del Liceo artistico San Giuseppe.

Con questa prima edizione, il Colli Albani Film Festival si inserisce nel calendario culturale dei Castelli Romani come nuova piattaforma dedicata alla produzione indipendente e al dialogo tra cinema, comunità e territorio, rafforzando la sinergia con la Fiera di Grottaferrata.



Il festival si svolge al Cinema Alfellini (via I maggio, Grottaferrata)

Informazioni disponibili al sito https://collialbanifilmfestival.it