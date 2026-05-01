Al via la prima edizione del Fiumefreddo Movie Fest, che si terrà venerdì 8 e sabato 9 maggio, al Multisala Macherione di Fiumefreddo di Sicilia, il quale sarà il primo festival di cortometraggi promosso dall’I.C. “G. Verga” di Fiumefreddo di Sicilia. Saranno due giorni ricchi di eventi, proiezioni, workshop e incontri che avranno come protagonisti i ragazzi provenienti da tutte le scuole di Italia.

Nel tempo in cui viviamo, dominato dalla velocità delle immagini e dalla sovrabbondanza dei contenuti visivi, educare allo sguardo è diventata una delle sfide più urgenti e necessarie. Non si tratta soltanto di insegnare a vedere, ma di accompagnare le nuove generazioni a comprendere, interpretare e restituire il mondo attraverso le immagini. È in questo orizzonte che nasce il Fiumefreddo Movie Fest – Educare attraverso le Immagini, un progetto che pone il linguaggio cinematografico al centro di un percorso educativo, creativo e civile.

La dirigente dell’istituto, Rosita Alberti ha commentato: “Sarà un momento importante per la nostra scuola. Un modo per gli studenti di ritrovarsi insieme ad altre scuole che hanno realizzato dei cortometraggi, ma anche per avvicinare i ragazzi al cinema che rappresenta un linguaggio interdisciplinare che permette di scoprire degli aspetti della nostra realtà che non sono sempre visibili”.

Nel corso dell’anno scolastico i ragazzi dell’istituto Verga sono stati preparati con dei corsi di formazione tenuti da professionisti del settore. Gli alunni delle scuole elementari hanno frequentato un corso di Cinema e Critica cinematografica per prepararsi a diventare piccoli giurati per le due serate del festival. I ragazzi delle scuole medie, invece, si sono cimentati in un corso social e in uno di regia per girare uno spot. Tutti protagonisti per mostrare un altro mondo, “Ciò che non si vede”, proprio come il titolo della manifestazione.

Tanti saranno gli ospiti, tra cui figurano nomi quali Giancarlo Zappoli, critico cinematografico, direttore responsabile di MYmovies.it e presidente nazionale del Centro studi cinematografici, Lorenzo Muscoso, regista, autore e giornalista e Leandro Picarella, regista e produttore.

Il direttore artistico della manifestazione, Enrico Pulvirenti, ha rivelato inoltre che questa prima edizione avrà un ospite di eccezione. Il padrino ideale sarà infatti Charlie Chaplin. Proprio in occasione del festival si è avuta la disponibilità del restauro del film Tempi Moderni, restaurato dal laboratorio di immagine ritrovata della Cineteca di Bologna.

La Giuria infine assegnerà i seguenti premi:

• Premio “Fiumara” al miglior cortometraggio delle Scuole Secondarie di Primo Grado

• Premio “Aurora” al miglior cortometraggio delle Scuole Primarie

• Premio Speciale “Sguardi nascosti” al miglior cortometraggio ispirato al tema dell’edizione

• Premio “Giovanni Verga” al personaggio meglio rappresentato

• Premio “Cariddi” alla migliore produzione

• Menzione speciale “Occhio critico” del Presidente di Giuria

• Menzione speciale “Voce dei Giovani” della Giuria degli Studenti