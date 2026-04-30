Bergamo Jazz celebra l’International Jazz Day con il Trio di Eleonora Strino

Il 30 maggio ricorre la Giornata Internazionale del Jazz patrocinata dall’UNESCO, arrivata ormai alla sua quindicesima ricorrenza. Per celebrarla, Bergamo Jazz torna sulle mura venete di Città Alta (anch’esse patrimonio UNESCO), con uno dei suoi Eventi Speciali.

Alle ore 18.30, infatti, in Piazza Mascheroni è in programma il concerto gratuito del Trio di Eleonora Strino.

Chitarrista talentuosa della scena contemporanea, appena rientrata dal suo primo tour internazionale, Strino guida un trio affiatato composto, oltre a lei, da Giulio Corini al contrabbasso e Zeno De Rossi alla batteria. Una playlist varia, la loro, sempre tra tradizione, ritmo e sperimentazione.

Nel 2022 l’artista ha preso parte al tour Donne e Musica di Ornella Vanoni, l’ultimo della grande cantante scomparsa da poco.

A febbraio 2025, invece, è uscito l’album Matilde, un viaggio musicale in cui la accompagnano Claudio Vignali al pianoforte, Giulio Corini al contrabbasso e Zeno De Rossi alla batteria. Oggi in Città Alta, da questo album ha eseguito, tra gli altri, i brani Neverland, Matilde e 21 marzo.

Dopo il grande successo di pubblico e critica degli eventi di marzo, questo appuntamento, offerto gratuitamente alla comunità, segna un nuovo momento di incontro con gli amanti del genere, in attesa dei concerti estivi al Lazzaretto, che vedranno protagoniste Fatoumata Diawara e Dee Dee Bridgewater, rispettivamente il 2 luglio e il 18 luglio prossimi.