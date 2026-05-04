”Appuntamento a Belleville” di Sylvain Chomet al Teatro La Stanza

Giovedì 7 maggio 2026, alle ore 21, presso il Teatro La Stanza a Treviso, Cineforum Labirinto e Tema Cultura presentano la proiezione del capolavoro animato Appuntamento a Belleville (Francia 2003, 80′) di Sylvain Chomet, che racconta le vicende di Champion.

Champion è un bambino orfano. Ciò che gli rimane dei genitori scomparsi è solo una fotografia che li ritrae in bicicletta. Da questa foto nasce la sua passione, l’unica cosa che sembra gli possa dare gioia, ovvero, pedalare. Quando Madame Souza, nonna e tutrice del bambino, scopre questa passione, gli regala un triciclo e diviene sua infaticabile allenatrice.



Passano gli anni e Champion è pronto per entrare nella leggenda: correre – e magari vincere – il Tour de France. Madame Souza e il fedele cane Bruno, gli danno il ritmo della scalata più difficile dal tettuccio del furgoncino del Pronto Soccorso, ma Champion e i suoi irriducibili sostenitori si troveranno ad affrontare un ostacolo assolutamente non previsto.



La proiezione del film sarà preceduta da un’introduzione a cura di Marco Bellano docente di Storia dell’Animazione presso l’Università degli Studi di Padova.

L’ingresso è a offerta libera con prenotazione obbligatoria.



Prenotazioni e altre info: Appuntamento a Belleville / 7 maggio 2026.