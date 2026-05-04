6 maggio 2026 – 19 ottobre 2026

La mostra “Transforming Energy” di Marina Abramović alle Gallerie dell’Accademia è stata presentata oggi 4 maggio 2026 in anteprima stampa come uno degli eventi più importanti della Biennale.

Abramović è la prima artista donna vivente celebrata con una mostra nelle Gallerie a Venezia.

L’esposizione dialogo la sua arte performativa con i capolavori rinascimentali, creando un confronto tra passato e presente.

L’esposizione è immersiva e partecipativa: il pubblico è invitato a interagire con oggetti e installazioni, diventando parte dell’opera stessa.

Tra i temi centrali emergono corpo, energia e spiritualità, con opere iconiche e nuove creazioni pensate per un’esperienza lenta e consapevole.

Durante la conferenza stampa Marina Abramović ha riflettuto sull’importanza di rallentare e “disintossicarsi dalla tecnologia”, invitando la stampa e il pubblico dal 6 maggio a vivere la mostra con tempo e presenza reale.

Ha chiesto esplicitamente di evitare distrazioni come smartphone e selfie, per concentrarsi sull’esperienza interiore e sul fluire dell’energia per imparare ad ascoltare se stessi. Il pubblico a è elemento attivo e di completamento dell’opera.

Ha parlato di come la nostra energia cambia a seconda dei momenti che viviamo, nei momenti di crisi “l’energia cambia” e può portare a una rinascita.

Ha parlato del suo profondo legame con Venezia, città fondamentale nella sua formazione artistica e umana.