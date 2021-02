Arteven per il 2021 propone al mondo della scuola secondaria di I grado una lezione spettacolo ideata per contrastare anche con il teatro il fenomeno del Blue Whale e del Cyber Bullismo. Il nuovo progetto didattico si intitola Aracne. Storia di una metamorfosi ed è realizzato come un percorso psicoeducativo che, attraverso la narrazione e il coinvolgimento espressivo, permette ai giovani di apprendere informazioni fondamentali per non cadere nelle mani degli “abusanti” del web, aiutando i ragazzi ad acquisire la consapevolezza per riconoscere ed evitare le infide trappole della rete. La lezione spettacolo, ideata per Arteven da Maria Virgillito e Andrea Pennacchi di Teatro Boxer, prende spunto da una vicenda realmente accaduta nel 2017 a Fiumicino, protagoniste 4 ragazzine che, come nel mito di Aracne, sono entrate in sfida con il loro carnefice: “il curatore” che, con il sorriso sulle labbra le derubava, portando via loro a poco a poco la giovinezza, la voglia di vivere, la speranza ovvero le “Piccole Cose di Valore Non Quantificabile”. “Blue Whale è quel misterioso fenomeno di internet nato in Russia che consisterebbe in una serie di prove da superare e che avrebbe spinto nel mondo decine di adolescenti al suicidio. Chiamati erroneamente giochi, si diffondono attraverso i canali video e chat, superano le barriere dei social media e arrivano spesso anche nei telefoni di bambini che non sono in grado di contestualizzare e filtrare quel che vedono o ricevono. Possono partire come giochi innocenti o divertenti, spesso virali, per poi cambiare forma e diventare challenge o sfide, che solleticano le personalità più deviate che ne approfittano per trasformarli in sfide pericolose, o peggio mortali, per i giovanissimi.”

Teatro Boxer ha elaborato due alternative possibili per incontrare alunni ed insegnanti, una in presenza e l’altra online. Ogni percorso è diviso in tre momenti: la presentazione della lezione spettacolo come momento narrativo, il dibattito con gli studenti con metodi di psico-educazione, e un ultimo momento – più privato – in cui ogni ragazzo, se vorrà, potrà fare le proprie domande all’esperto attraverso i messaggi in direct della pagina Instagram dedicata.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al numero: 041-5074711.