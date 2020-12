Domenica 20 dicembre alle 18.00 l’appuntamento con il tradizionale concerto di Natale del centro di alta formazione per lo spettacolo diretto dal Maestro Diego Basso nel settecentesco Teatro Accademico di Castelfranco Veneto.

collegamento video con Roby Facchinetti. Per la prima volta gli allievi di Art Voice eseguiranno dal vivo Rinascerò, Rinascerai, brano da lui scritto insieme a Stefano D'Orazio, cantato per la prima volta da Roby Facchinetti proprio in Piazza Giorgione, l'ultimo giorno del lockdown a giugno con l'Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, diretta dal Maestro Diego Basso. L'evento sarà trasmesso online sui profili Facebook di Art Voice Academy e del Teatro Accademico e sul canale You Tube di Art Voice Academy .

Di questi tempi ogni mezzo diventa un’opportunità, lasciando spazio alla creatività e, dunque, l’online è occasione di scambio amplificata, non cambiando «certo il messaggio benaugurale che grazie alla rete potrà essere amplificato ben oltre i nostri confini mostrando il bello di Castelfranco. Ringrazio ancora una volta il Maestro Basso, i suoi allievi e collaboratori ma più in generale tutte le maestranze per questo nuovo regalo, esempio di grande amore per la Città» dichiara Stefano Marcon, Sindaco di Castelfranco Veneto. «In un periodo come quello che stiamo vivendo, soprattutto con l’avvicinarsi del Natale, non potevamo rinunciare a questo nostro appuntamento – commenta il Maestro Diego Basso – come direttore artistico dell’Accademia non potevo ignorare il bisogno dei nostri allievi, specie quelli più giovani, di tornare a cantare insieme, seppure con tutti gli accorgimenti e le difficoltà del caso».

Il concerto, come nella tradizione dell’Accademia, sarà all’insegna dell’emozione, grazie alla presenza dei giovani allievi e dei professori dell’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, posizionati in modo inedito negli splendidi spazi del Teatro Accademico di Castelfranco, in modo tale che le voci e le note non arriveranno solo dal palcoscenico, ma anche dalla platea e dai palchi.