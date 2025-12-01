Audible porta in cuffia la vita avventurosa di Cristina Trivulzio di Belgioioso: da oggi disponibile il nuovo original book di Alessandra Selmi

Nascosta tra le pagine della Storia del Risorgimento Italiano c’è una principessa controcorrente, che amava definirsi “rovinata”, e che con determinazione e sacrificio è diventata un’eroina dell’Ottocento e una convinta attivista dell’Unità d’Italia. Si tratta di Cristina Trivulzio di Belgioioso che, nata in una Milano post-napoleonica e sotto il controllo della Restaurazione austriaca, fece della sua vita una missione, scegliendo l’esilio e le condizioni più avverse invece di piegarsi al volere dell’invasore, percorrendo una strada impervia ma coraggiosa, che l’ha resa una donna indipendente da qualunque potere, a partire da quello maschile.

In otto episodi, scritti e pensati per l’audio, il nuovo Audible Original ripercorre le tappe della vita di una donna straordinaria: dalla separazione dal marito al suo esilio a Parigi, fino alla sua partecipazione alle Cinque Giornate di Milano. Grazie al racconto scritto da Alessandra Selmi, puntellato da estratti epistolari, saggi e articoli scritti dalla stessa Cristina e letti da Irene Grazioli, l’ascoltatore sarà portato a rivivere i passaggi di una storia che ha contribuito con il suo impegno civile a costruire l’Italia, lasciandoci un’eredità culturale e femminista che merita di essere riscoperta e conosciuta anche dalle nuove generazioni.

«Cristina – afferma Alessandra Selmi, autrice e voce del podcast – ci insegna che il coraggio di andare controcorrente, di difendere le proprie idee e di costruire spazi nuovi per sé e per gli altri non è mai fuori moda: la sua è un’eredità viva e urgente, che oggi più che mai abbiamo bisogno di riscoprire».

Episodi

Ep. 1 – Voi dite che allora ero gaia e vivace

La nascita e l’infanzia di Cristina Trivulzio tra ville nobiliari e passione per la pittura. Una bambina solitaria, ma forte. Quando il padre muore, la madre si risposa con un carbonaro. La Milano post-napoleonica è viva, ma oppressa dalla Restaurazione austriaca.

Ep. 2 – E invano ti udirem gridare aiuto

Cristina sposa Emilio Belgioioso, affascinante e libertino. Lui la contagia con la sifilide e le propone di continuare un matrimonio di facciata. Cristina rifiuta e rompe pubblicamente con lui. Nella Milano patriarcale la sua ribellione la rende bersaglio di critiche e sorveglianza.

Ep. 3 – Mi attendo le più gravi conseguenze!

Cristina, sotto controllo della polizia austriaca, finanzia movimenti carbonari e fugge a Nizza. Torresani, capo della polizia, la perseguita. Dopo essersi rifiutata di rientrare a Milano, perde ogni bene e diritto. L’Italia è attraversata da fermenti rivoluzionari.

Ep. 4 – Calunniate, calunniate e qualcosa resterà

A Parigi Cristina crea un salotto culturale, fiancheggia i movimenti politici e suscita ammirazione e scandalo. Conosce Lafayette, Mignet, Heine. L’indipendenza economica e le relazioni intellettuali le restituiscono influenza, in un clima rivoluzionario post-1830.

Ep. 5 – La Princesse ruinée

Cristina, malata e calunniata, diventa icona discussa nei salotti parigini. Rifiutata dai mazziniani, scrive articoli e partecipa alla vita politica. Muore la madre. Si avvicina all’ideale repubblicano e al primo femminismo, senza rinunciare al suo status nobiliare.

Ep. 6 – Gli è un cuore che saltella troppo

Cristina ha una figlia, Maria, ma non si conosce il padre. Qualcuno dice che non sia figlia sua e che Cristina l’abbia adottata. Studia e scrive, ma viene esclusa da Manzoni, che le nega l’ingresso in casa per la sua reputazione. Milano è sempre più repressa e priva di vita culturale. Lei cerca rifugio tra gli intellettuali europei.

Ep. 7 – Oh mia patria sì bella e perduta!

Nel castello di Locate Cristina ospita contadini e apre scuole. Pubblica scritti religiosi e politici, incontra i protagonisti del Risorgimento. Ma l’Italia libera che sogna non si realizza. La morte del collaboratore e amico Gaetano Stelzi segna una svolta drammatica e leggendaria nella sua vita.

Ep. 8 – Le donne felici e onorate dei tempi a venire

Cristina si rifugia in Turchia dopo l’assedio di Roma del 1849. Accoglie nella sua fattoria un disertore dell’esercito austriaco che avvia una relazione con miss Parker, la fedele istitutrice di Maria. Ma Cristina scopre ben presto che lui la picchia. Cristina gli intima di andarsene e lui qualche giorno dopo l’accoltella. Cristina sopravvive all’aggressione, ma torna in Europa provata. Continua a scrivere e a lottare per i diritti delle donne. Muore nel 1871. Ai funerali solo pochi intimi.

Crediti

La Principessa Rovinata è un Audible Original scritto da Alessandra Selmi

Una produzione Storielibere

Regia di Valentina Grotta

Sound engineer Veronica Buscarini

Post-produzione di Valeria Ardito

Sound design di Valeria Ardito e Valentina Grotta

Consulenza storica Fabio Rodda

Responsabile Audible Original Alicia Fasser

Con le voci di Alessandra Selmi, Irene Grazioli e Alberto Onofrietti

Chi è Alessandra Selmi

Alessandra Selmi, monzese e da sempre appassionata di storia, alterna alla scrittura narrativa un’intensa attività nel mondo editoriale. Dopo aver fondato l’agenzia letteraria Lorem Ipsum e aver insegnato scrittura all’Università Cattolica di Milano, ha trovato nei romanzi storici la forma più naturale per dare voce al passato. Con Al di qua del fiume e La prima regina, entrambi editi da Editrice Nord, ha conquistato lettori e critica: libri oggi in corso di traduzione all’estero e già opzionati per il cinema.