Autunno 2021, la stagione di Musikamera a Venezia

Saranno quindici i concerti, sei dei quali con replica la sera successiva, per un totale di 21 appuntamenti: la programmazione di Autunno 2021, la stagione di Musikamera, dura dal 6 settembre al 10 dicembre prossimi con concerti proposti in gran parte nelle Sale Apollinee della Fenice di Venezia. “Usciamo da un periodo di grande sofferenza per la musica – dice Sonia Guetta Finz presidente di Musikàmera – Sono molto contenta di presentare la programmazione di Autunno 2021 e di poter riallacciare in maniera continuativa i rapporti con quel pubblico che ci ha seguito anche nel ciclo di concerti di giugno”. Due concerti saranno proposti nel rinnovato Malibran, in grado ora di ospitare recital cameristici . Proprio in questo spazio è prevista l’ esibizione della celebre pianista georgiana Eliso Virsaladze , una star della scena concertistica mondiale. Sono in programma anche concerti di alcuni giovani fuoriclasse del concertismo internazionale come il 22enne violoncellista americano Zlatomir Fung e il violoncellista Danilo Squitieri che presenterà un CD edito in duo con il pianista Enzo Oliva. Il maestro Vitale Fano, uno dei curatori della programmazione, ha sottolineato come sia stata data priorità al recupero dei concerti cancellati lo scorso anno , per cui il pubblico potrà seguire le esecuzioni di complessi come il Quartetto van Kuijk, Solisti della Fenice, l’Ensemble Aurora, il duo Valentina Coladonato e Claudio Proietti e il Quartetto Adorno, che proseguirà l’integrale dei quartetti di Beethoven. Gli abbonati alla Stagione 2020 di Musikàmera potranno rinnovare l’abbonamento dal 2 agosto al 12 settembre; non sarà possibile confermare gli stessi posti a causa della capienza ridotta imposta dalla pandemia. I nuovi abbonamenti saranno in vendita dal 30 agosto al 12 settembre. I biglietti per i singoli spettacoli si potranno acquistare a partire dal 2 settembre. Biglietti e abbonamenti saranno in vendita presso i punti vendita VeLa e online nel sito di Musikàmera: www.musikamera.org