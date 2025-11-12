“Bach is in the air”: Danilo Rea e Ramin Bahrami in concerto ad Ancona

Musica classica e improvvisazione jazzistica per esaltare l’universalità della musica di Johann Sebastian Bach. È l’essenza del progetto “Bach is in the air”, in cui la specializzazione e la meticolosa cura del dettaglio di Ramin Bahrami si fondono con l’estro e la fantasia di Danilo Rea, nel nome del celebre compositore tedesco. Giovedì 13 novembre 2025, ore 20.30, nell’Aula Magna dell’Università Politecnica delle Marche di Ancona andrà in scena questa creativa commistione artistica fra due pianisti di fama internazionale. Così si apre “Contrappunti”, la Stagione Concertistica 2025-26 degli Amici della Musica “G. Michelli” di Ancona.

“Bach is in the air” nasce da un piccolo miracolo, ed è Danilo Rea, grande pianista improvvisatore con alle spalle un passato di studi classici, ad intuire ancor prima che questo miracolo accada la genialità di poterlo realizzare. Ma la cosa più incredibile è che per la prima volta nella storia della musica, attraverso l’improvvisazione, Rea rivoluziona e crea un intreccio insolubile con le versioni originali di Bach-Bahrami, traducendo in linguaggio jazzistico il suo messaggio universale. Un progetto che rappresenta un “unicum” inimitabile: la specializzazione di Bahrami insieme all’estro e alla fantasia, mai fini a se stessi, di Rea. Una rivisitazione che non intende certo tradirne il messaggio – Bach sa difendersi da solo – , ma semmai coglierne lo spirito contemporaneo gettando un ponte verso orecchie abituate diversamente, che negli intendimenti del duo servirà solo a dare ulteriore diffusione a questo gigante, che a tre secoli di distanza mantiene tutta la sua attualità.

Fondata nel 1914, la Società Amici della Musica “Guido Michelli” di Ancona è una delle più antiche associazioni concertistiche italiane tuttora attive e ha organizzato più di mille concerti. Da oltre un secolo dà la possibilità al pubblico dorico di assistere alle esibizioni di artisti di fama mondiale, proponendo contestualmente giovani promesse del panorama classico nazionale e internazionale. La Stagione Concertistica 2025/26 si realizza grazie al contributo di MIC – Ministero della Cultura, Regione Marche, Comune di Ancona e Università Politecnica delle Marche. In collaborazione con FORM e Marche Concerti. Si ringraziano Marche Teatro e la Ditta Roberto Valli Pianoforti.

IL PROGRAMMA DI “BACH IS IN THE AIR” (Musiche di J.S. Bach con improvvisazioni di Rea)

• Aria BWV 988 dalle Variazioni Goldberg

• Jesus bleibet meine freude BWV 147

• Preludio in si minore BWV 855 A

• Preludio In do maggiore BWV 846

• Aria sulla IV corda BWV1068

• Minuetto in sol maggiore BWV 114

• Preludio in do minore BWV 847

• Sarabanda BWV 808 dalla Suite Inglese n. 3 in sol minore

• Sinfonia n. 11 in sol minore BWV 797

• Siciliana dalla sonata per flauto in mi bemolle maggiore BWV 1031

• Preludio dalla Partita n. 1 in si bemolle maggiore BWV 1002