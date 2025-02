Best Movie Comics and Games a Milano

Torna a Milano con la sua quarta edizione Best Movie Comics and Games, che si conferma un evento imperdibile per tutti gli appassionati di cultura pop. Organizzata e prodotta da Duesse Media Network, casa editrice della rivista Best Movie, Best Movie Comics and Games si terrà ancora una volta nel cuore di Milano presso Superstudio Più, in via Tortona.

Due giornate ricche di attrazioni e incontri, per la fiera dedicata a cinema, serie Tv, fumetti, cosplay, giochi da tavolo, gadget, videogiochi e action figure. Tantissimi stand, esperienze immersive, una grande area dedicata ai giochi da tavolo curata dall’associazione La Casa dei Giochi, incontri con i protagonisti del mondo di comics, cinema e Tv, ma anche anteprime e film cult sul grande schermo, rendono Best Movie Comics and Games un appuntamento imperdibile per chi ama il mondo dell’intrattenimento a 360 gradi.





A firmare il poster di questa 4ª edizione di Best Movie Comics and Games è Giacomo Bevilacqua, fumettista romano classe 1983 papà della celebre striscia a fumetti A Panda piace…, amatissimo per l’eleganza del suo tratto. L’illustrazione realizzata da Bevilacqua, con l’aiuto ai colori di Riccardo La Bella, omaggia il celebre quadro Il Quarto Stato di Pelizza da Volpedo, trasformando nel “Quinto Stato” un gruppo di cosplayer su cui svetta il Duomo di Milano.



Come sempre ricchissimo il parterre di ospiti del mondo del fumetto. Oltre a Giacomo Bevilacqua, tornano due presenze ricorrenti della manifestazione come Zerocalcare e Roberto Recchioni, collaboratori storici di Best Movie, a cui si aggiungeranno tra gli altri Leo Ortolani, Maicol & Mirco, Bruno Bozzetto (con Simone Tempia), e… Maurizio Nichetti, che ha curato la prefazione di “Buster”, biografia a fumetti su Buster Keaton firmata da Andrea Fontana e Ilaria Palleschi.

E a proposito di nuvole parlanti, la Scuola del Fumetto di Milano sarà nuovamente presente alla fiera con un’area dedicata a talk e workshop, dove anche gli studenti mostreranno i loro lavori e a realizzeranno disegni di ogni genere su commissione.



Non mancherà poi il consueto palinsesto di appuntamenti con ospiti del mondo dell’intrattenimento, tra cui i premiati con i Best Movie Awards, ovvero i riconoscimenti assegnati dalla rivista alle personalità che più si sono distinte nel corso dell’anno.

Ad essere consacrato come Personaggio dell’Anno sarà Giovanni Vernia, attore comico dal talento poliedrico che nei mesi trascorsi si è distinto per le amate (e viralissime) imitazioni di Achille Lauro e Jannik Sinner, due tra i personaggi più discussi e amati della nostra contemporaneità. Sul palco di Best Movie Comics and Games, premiato con il Best Movie Award per il Miglior Attore, ci sarà poi Elia Nuzzolo, autore di un vero e proprio doppio exploit interpretativo, nei panni di due icone del panorama italiano come Max Pezzali, nella serie instant cult targata Sky Hanno ucciso l’uomo ragno, e Mike Bongiorno, nella serie Rai Mike.

Tra gli ospiti di questa edizione anche Federico Buffa che sarà premiato come Miglior Storyteller per la sua carriera tra giornalismo, televisione e teatro, in occasione del suo ultimo spettacolo Otto Infinito – Vita e Morte di un Mamba, produzione Imarts che racconta la leggenda del basket Kobe Bryant.

Spazio anche al doppiaggio con Gianluca Iacono, premiato come Miglior Doppiatore per le sue indimenticabili performance come Vegeta, uno dei personaggi più iconici di Dragon Ball, in dialogo con Emanuela Pacotto, anch’essa doppiatrice di Dragon Ball e altri anime cult. Restando al Doppiaggio, il Best Movie Award alla Carriera andrà a Carlo Valli, la voce da brividi del compianto Robin Williams e di tante altre star di Hollywood. Carlo Valli sarà inoltre ospite dell’incontro dedicato a “Storyland”, webserie realizzata da Raffaele Tamarindo sul suo canale YouTube “RT poop” che alterna registri comici e drammatici, basandosi sul riutilizzo di personaggi appartenenti alla cultura audiovisiva pop, e di cui verrà proiettato in anteprima il nuovo episodio. Valli ha infatti prestato la sua voce al quinto episodio della serie, che rende appunto omaggio al mito di Robin Williams.

Questa 4ª edizione ospiterà poi, come Miglior Creator, Fefé “il barbiere del blocco”, noto per i suoi tagli di capelli gratis in giro per i quartieri di Milano con lo scopo di scambiare due chiacchiere con le persone che incontra.

Tra gli incontri in programma, anche un focus dedicato alla passione per il Fantacalcio che coinvolge in Italia e nel mondo milioni di ragazzi (e non solo), in collaborazione con Fantalab e con Valerio Airò (valerio il cialtrone), Carmelo Russo (carmyspecial), Federico Allegro (founder di FantaLab), l’ex centrocampista della nazionale Emanuele Giaccherini e altri ospiti a sorpresa.

Appuntamento speciale, infine, sarà la serata con i “Criticoni”, il collettivo cinefilo composto da Davide Marra, Federico Frusciante, Mattia Ferrari e Francesco Alò, che porteranno al Best Movie Comics and Games il loro fortunato format che da mesi fa il tutto esaurito nei cinema e nei teatri d’Italia, composto dalla visione assieme al pubblico di un cult della storia del cinema e successivo dialogo “critico” aperto alla platea. Il film? Sarà presto annunciato…



Non mancheranno come sempre le iniziative dedicate ai cosplayer, con tanti appuntamenti per gli appassionati e ospiti che saranno svelati prossimamente.

Il programma di Best Movie Comics and Games si arricchirà di molti altri ospiti (tra cui i premiati ancora da annunciare) ed eventi che saranno annunciati nelle prossime settimane. Tutte le informazioni su: www.bestmoviecomicsandgames.it