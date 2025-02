Sarà la Compagnia Benvenuto Cellini Aps di Padova a portare in scena, domenica 2 marzo alle 16, Tartufo di Molière, lo spettacolo che inaugura al Teatro di Villa Belvedere di Mirano la rassegna Teatro di Primavera. Il ciclo di allestimenti, promosso dal Comune di Mirano e organizzato dall’associazione culturale Il Portico Teatro Club APS, vede sul palco compagnie amatoriali del territorio veneto, che in questi anni il pubblico ha ampiamente dimostrato di apprezzare. Accanto al grande autore francese proposto in una messa in scena diretta da Toni Andreetta, che evidenzia l’inquietante attualità del testo, attraverso una recitazione quasi cinematografica da “commedia all’italiana” e un impianto scenico appena abbozzato, sono in cartellone tre allestimenti di celebri testi goldoniani. Domenica 9 marzo la compagnia Teatrotergola Aps di Vigonza propone I rusteghi, con la regia fedele alla tradizione di Armando Marcolongo, domenica 16 marzo andrà in scena Il campiello, interpretato dalla compagnia Teatrale Muranese Aps, con la regia di Michele Marchetti e, infine, concluderà la rassegna domenica 23 marzo la compagnia miranese Il Portico – Teatro Club Aps con La Bottega da caffè di Goldoni, regia di Gabriele Ferrarese. Gli spettacoli iniziano sempre alle 16. Biglietti € 8,00 in vendita al botteghino del Teatro Belvedere, aperto il giorno dello spettacolo dalle ore 15.00.

Per informazioni: e-mail teatroclubvenezia@libero.it, organizzazione tel. +39 3356330079, tel. 0415798487.