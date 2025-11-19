Scritto dalla regista, qui alla sua opera prima, Enya Baroux (attrice, classe 1991) insieme a Philippe Barrière e Martin Darondeau (anche produttore), Buon Viaggio, Marie è un film intenso e delicato.

La storia nasce da un desiderio profondo e da un dolore permanente della sua regista: Quando ho perso mia nonna, a cui ero molto legata, ho subito voluto scrivere un lungometraggio su di lei, ma l’idea centrale del film non era ancora chiara. Avevo in mente un consiglio di uno dei miei professori della scuola di cinema che ci aveva detto: “Non credete che le vostre vite interessino ai vostri spettatori, guardate più in là”, quindi non osavo davvero lanciarmi. Vivendo questo difficile periodo di lutto, tuttavia, ho avuto la sensazione che avrei potuto desacralizzarlo, persino riderci sopra perché è un argomento universale”.

Marie ha ottant’anni, è vedova, e il tumore al seno combattuto anni prima si è ripresentato più invasivo e spietato. Ha contattato un’associazione francese che si occupa di fine vita perché vuole morire con dignità in Svizzera, senza dover dipendere dal figlio, dalla nipote adolescente o da badanti.

Per una serie di eventi bizzarri, che camminano insieme al dolore, Marie affronta il suo ultimo viaggio in camper insieme a Rudy, autista e spiantanto assistente sanitario, conosciuto solo il giorno prima del viaggio e all’inizio unico a sapere il vero motivo del viaggio, a Bruno, figlio irresponsabile, e alla nipote Anna in piena crisi adolescenziale, questi ultimi convinti di accompagnare la donna da un notaio per un’eredità.

On Ira è il titolo originale. “E Andremo”. E Marie va, determinata e lucida.

Con un raffinato equilibro dei toni di dramma e commedia, Enya Baroux coniuga ragione e tenerezza, e regala un film interpretato da attori che si sono innamorati della loro parte.

Buon Viaggio, Marie è una storia ricca di personaggi (anche quelli minori) efficaci perché descritti con colori decisi. C’è tanto sentimento, ci sono dolore, tenacia e fragilità; ci sono tanti dettagli suggestivi, alcuni strazianti da far piangere spontaneamente.

Distribuito al Cinema da Movies Inspired