I fratelli Dardenne si addentrano con pudore e sensibilità, sempre ancorati alla realtà delle periferie o dei margini della vita, per raccontare le giovani madri in una casa famiglia in Belgio; minorenni diventate madri che imparano a fare le madri prendendosi cura dei loro bambini o preparandosi e preparandoli all’affido per dare loro un futuro migliore e a loro stesse il tempo di crescere.

Sono ragazzine cresciute in mezzo alla violenza o alla povertà, o nella violenza e povertà, diventate madri per incoscienza, perché si era impedito loro di abortire o perché non volevano lasciare un figlio come sono state lasciate loro.

Il realismo sociale raccontato con spiazzante semplicità da Jean-Pierre e Luc Dardenne arriva come un pugno allo stomaco.

In un “rifugio” casa a Liegi, le Giovani Madri vulnerabili, illuse, disperate, determinate sono: Perla (Lucie Laruelle) che con il suo neonato Noè spera di mettere su casa con il padre del bambino, suo coetaneo appena uscito di prigione, che di fare il padre e marito non ha mai avuto intenzione; Jessica (Babette Verbeek) che dà alla luce Alba, mentre cerca in tutti i modi di trovare la madre che l’ha abbandonata da piccola perché anche lei mamma bambina; Julia (Elsa Houben), ex senzatetto tossicodipendente, sta cercando di cambiare grazie alla piccola Mia e al fidanzato premuroso che con lei ha condiviso la strada; Ariane (Janaïna Halloy Fokan) ha 15 anni e una neonata, Lili, che darà in affido sperando che due genitori benestanti le diano tutto quello che lei non ha avuto, ma che cercherà di conquistare tornando a scuola.

Fatto di immagini gentili e dialoghi disarmanti, il film scritto e diretto dai fratelli Dardenne, con il montaggio delicato e prezioso di Marie-Hélène Dozo e Tristan Meunier che incrocia le storie di queste madri (e delle assistenti sociali e psicologhe disponibili 24 ore su 24) dando il giusto spazio a ciascuna, è un film toccante senza mai cedere al sentimentalismo.

