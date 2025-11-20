Lella Costa con un “Otello” aggiornato apre “Scena Aperta” a Vigonza (Pd)

Si apre ufficialmente la nuova edizione di Scena Aperta, la rassegna teatrale promossa dal Comune di Vigonza con la direzione artistica di Stivalaccio Teatro, che porta sul palco del Teatro Quirino De Giorgio alcune tra le voci più interessanti del panorama teatrale nazionale.

A inaugurare la stagione, mercoledì 19 novembre alle ore 21.00, è Lella Costa con il suo spettacolo Otello di precise parole si vive, con la regia di Gabriele Vacis. Lella Costa e Gabriele Vacis riportano in scena, dopo 24 anni, il loro Otello, preservando intatta la sostanza narrativa (Shakespeare) ma intervenendo e modificando quelle parti in cui la contemporaneità ha richiesto un aggiornamento.

Una produzione intensa e coinvolgente che unisce riflessione, ironia e passione civile – cifra distintiva dell’artista milanese. Con la sua consueta eleganza e forza comunicativa, Costa guiderà il pubblico in un percorso tra parole e musica, affrontando temi attuali con leggerezza e profondità. Lo spettacolo va in scena anche a Schio giovedì 20 e venerdì 21 novembre.

Prossimo appuntamento il 16 dicembre 2025 con Natalino Balasso e il suo Giovanna dei Disoccupati. La rassegna Scena Aperta proseguirà fino alla primavera 2026 con un calendario ricco di appuntamenti, tra teatro contemporaneo, musica e incontri con gli artisti. Fra gli spettacoli si segnalano Gli Innamorati di Accademia Perduta/Romagna Teatri, Amore e Psiche di e con Daria Paoletta e tre allestimenti della compagnia Stivalaccio Teatro, Arlecchino muto per spavento, La Mandragola e Decamerone, storie.



Informazioni e biglietti



Intero €20 – ridotto €18

per Otello, Arlecchino Muto per Spavento,

Giovanna dei Disoccupati, Gli Innamorati

Intero €15 – ridotto €13

per Amore e Psiche e La Mandragola

Ridotto Under18 €8

Ridotto gruppi (minimo 10 persone) €15

Ridotto residenti 10% sul costo del biglietto

Acquisto Biglietti

On-line dal 6 novembre su vivaticket.com

In biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 20.00 presso il Teatro

Quirino de Giorgio.



Contatti:

Stivalaccio Teatro

tel. 371 1984391

mail: biglietteria.stivalaccio@gmail.com

e durante gli orari di apertura della biglietteria

