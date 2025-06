Jenny (Sara Silvestro, al suo debutto cinematografico) è una promessa del nuoto. Dopo aver vinto una gara importante che le apre le porte a una competizione nazionale, dovrebbe passare qualche giorno con il padre Alvaro (Edoardo Pesce), con cui non ha più un rapporto idilliaco da quando se n’è andato di casa.

Ma l’uomo ha un malore, portato in ospedale e poi in terapia intensiva, si risveglia con importanti limitazioni fisiche, tali da dover richiedere l’assistenza di un badante.

Nonostante la contrarietà della madre Margherita (Barbara Chichiarelli )Jenny lascia l’accademia sportiva dove vive per assistere il padre.

Stefano Chiantini scrive e dirige uno scarno melodramma famigliare fatto di rancori e conflitti.

Tuttavia, pur cogliendo l’intento di disegnare una profondità psicologica alla trama, resta un film sfuggente perché non riesce a coinvolgere lo spettatore, resta sospeso a mezz’aria come alcune situazioni lasciate scorrere via senza essere affrontate.

È infatti la bravura degli attori, Pesce e Chichiarelli in testa, a dare ritmo, colore e atmosfere a una storia che punta tutto sull’emotività dei personaggi, sulle loro azioni e reazioni alle tragedie della vita, ma priva di mordente.