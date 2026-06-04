Le smanie per la villeggiatura di Carlo Goldoni in scena a Venezia con Bottegavaga

Nell’ambito della rassegna di spettacoli di fine anno della compagnia Bottegavaga andrà in scena venerdì 5 giugno alle ore 18:30 al teatro Leone XIII a Venezia Le smanie per la villeggiatura, liberamente tratto dalla Trilogia della villeggiatura di Carlo Goldoni.

Per la regia di Alberta Toninato e con Gianna Bonivento, Paola Boscolo Forcola, Maristella Cerato, Maurizio Dalla Pasqua, Pietro Gavagnin, Serene Jannicelli, Mirella Padovani, Corrado Tritto e Francesca Vidali, il classico di Goldoni è portato in scena dagli attori del corso di Teatro Senior di Bottegavaga.

Il testo di Goldoni riflette sulla società dell’apparenza e l’adattamento di Le smanie della villeggiatura, ambientato negli anni Ottanta, ha al centro nove personaggi che di quella società sono specchio, tra volontà di apparire, ipocrisie e invidia. Un’occasione per riflettere sui rapporti umani e sulle pochezze che spesso li caratterizzano e per ricordare ciò che conta davvero.

L’appuntamento è per venerdì 5 giugno alle ore 18:30 presso il teatro Leone XIII (Castello, 1281, Venezia) con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. Maggiori informazioni su: bottegavaga.it.