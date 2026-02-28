Da Trieste riparte il tour di “Tua  madre”,  docufilm di Leonardo Malaguti sulla maternità

La nuova casa di produzione EXA continua un tour in tutta Italia, per affrontare con ironia e intelligenza il mito della maternità. Appuntamento alle 21:00 lunedì 2 marzo a Trieste al Cinema Giotto, dove il regista Leonardo Malaguti si collegherà via zoom per un dialogo con il pubblico. Tra le prossime date Genova, Firenze e Livorno.

Rispondere alla domanda “Che cos’è una mamma?” è un’impresa complessa: si può essere mamma senza avere figli? Si può vivere la maternità in modo diverso? Dal senso di smarrimento di Dania, che scopre di essere incinta, nasce un progetto documentario che la porta a incontrare donne di età, storie e visioni diverse, ascoltando come ciascuna di loro vive — o ha scelto di non vivere — la maternità.

Dai suoi incontri con ginecologhe, giornaliste, attiviste e scrittrici nasce un viaggio personale e collettivo che attraversa paure, desideri e ruoli imposti, mettendo in discussione l’immagine ideale e socialmente imposta della madre. Con ironia e sensibilità, il film indaga luci e ombre del mito della “mamma”.

La cosa più bella, dice il regista Leonardo Malaguti, è stato rendersi conto di quanto questo film, questo discorso, fosse necessario, di quanto serva un’occasione di ascolto, di cura rispetto al tema della maternità che tocca il personale, il collettivo, la società, la psicologia delle relazioni. Tra le esperte chiamate a presentare il film nelle prossime date ci saranno ginecologhe, avvocate, attiviste che tutte insieme rispondono alla necessità di sorellanza e supporto: “Dania non è mai sola, nessuna donna sarà mai sola in queste scelte”.

A produrre il film, la giovane casa di produzione EXA di Umberto Maria Angrisani e Giovanni Toni fondata nel 2024 a Napoli con la collaborazione artistica e produttiva di Wilma Labate, confermando la necessità di un racconto documentaristico che, evitando il retorico, poteva restituire le molteplici sfumature del tema.

EXA, ha all’attivo, oltre a Tua Madre di Leonardo Malaguti attualmente in distribuzione, Sandiego di Dario Fusco in fase di produzione, co-prodotto con Mompracem e un contributo della Campania Film Commission. In coproduzione con Mompracem anche Idroscalo di Giovanni Soldi, attualmente in fase di sviluppo.

Tua Madre diretto da Leonardo Malaguti, scritto da Leonardo Malaguti e Margherita Arioli, con Dania Rendano, è una produzione EXA, prodotto da Umberto Maria Angrisani, in collaborazione con i produttori esecutivi Wilma Labate e Giovanni Toni.