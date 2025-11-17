“Desiderio o Dovere”, la scintilla che muove l’anima e la forma che le dà direzione, sarà il tema dell’edizione 2026 del Festival delle Idee

Con 60 incontri e oltre 35mila presenze (tra posti occupati e liste d’attesa) da tutto il Veneto e da fuori regione, la settima edizione 2025 del Festival delle Idee conclusa a fine ottobre fra Mestre e Venezia continua a crescere e a rafforzare la propria identità nel panorama culturale nazionale migliorando le performance dello scorso anno.

Nel 2026 il Festival viaggerà tra Desiderio o Dovere, tra la scintilla che muove l’anima e la forma che le dà direzione. Finché restano separati, viviamo divisi: il desiderio senza dovere è capriccio, il dovere senza desiderio è schiavitù. L’armonia nasce quando ciò che desideriamo diventa ciò che sentiamo di dover compiere.. Sempre per il prossimo anno è previsto il ritorno della sezione Raccontare Venezia, saranno in programma più incontri nella sezione musica, sarà introdotta , dopo la sperimentazione del 2025, la Sezione vodcast con le interviste ai protagonisti. Sarà, inoltre, creatouno spazio che vedrà i giovani protagonisti per riflettere sul loro rapporto con la cultura e con le forme espressive contemporanee, esplorando le possibilità di dialogo e di cambiamento nel mondo che li circonda.

Oltre 2 milioni sono stati gli utenti unici raggiunti sui Canali social (Facebook + Instagram per un totale di 6,6 milioni di visualizzazioni complessive dei contenuti. Il sito del festival ha registrato l’accesso di oltre 51mila utenti unici che hanno visitato il sito del Festival da aprile a ottobre 2025; più di 210mila visualizzazioni; 480mila azioni degli utenti sul sito.

Anche quest’anno gli eventi di settembre-ottobre sono stati preceduti da Le Giornate delle Idee, tre incontri di anticipazione tra marzo e maggio con Federico Rampini, Michael Bible, Rob Riemen.

Inoltre, nel contesto della quarta edizione di Space Meetings Veneto organizzata dalla Regione del Veneto, il Festival ha curato per il secondo anno consecutivo una sezione di incontri di approfondimento che hanno toccato gli ambiti tematici dell’ambiente, della ricerca scientifica che si fonde con la prospettiva umanistica, della fisica, legati anche al tema Immagina. La via dei Talenti.

