Dopo essere stata lasciata dal suo fidanzato storico, Jules deve affidarsi alla sua immaginazione per rientrare letteralmente e metaforicamente nel mondo delle donne e riallacciare i rapporti con le amiche che aveva abbandonato da tempo.

Creata da Jordan Weiss, prodotta da Margot Robbie con il marito Tom Ackerley, e interpretata da Kat Dennings (Two Broke Girls), la prima stagione di Dollface – andata in onda su HULU negli USA – è ora in arrivo sulla piattaforma Disney-Star.

Nei 10 episodi da circa mezz’ora ciascuno (la serie è stata già rinnovata per una seconda stagione), la protagonista, la trentenne Jules, riprende dimestichezza con l’amicizia femminile abbandonata per una una relazione con un uomo che ora, semplicemente, “non la ama più”. Jules con un futuro da grattar (molto buffa la scena iniziale) prova a riallacciare i rapporti con le amiche del College che ora vivono a Los Angeles: la donna in carriera Madison (Brenda Song) e la mondanissima Stella (Shay Mitchell. Si troverà a vivere in una società strampalata che vive d’immagine.

Disponibile da venerdì 5 marzo, Dollface è una leggera parodia della società moderna.