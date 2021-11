Doppio appuntament a S. Giorgio di Piano, paese natale della grande attrice, per renderle omaggio in occasione del centenario della nascita.

Sabato 20 novembre la manifestazione si è articolata in due diversi momenti, che hanno visto entrambi la presentazione del libro “Lo spirito di Giulietta. Masina, storia di un’antidiva” (edizioni La Fronda, pagine 90, euro 12,00), con prefazione di Goffredo Fofi e illustrazioni di Ernesto Bassignano (Bax) e la proiezione del diocumentario Giulietta Masina del regista Giorgio Sabbatini, autore Fedic (Federazione italiana dei Cineclub). Nella Sala del Consiglio Comunale, alla presenza dell’autore, Fulvio Fulvi, dopo le introduzioni del sindaco di San Giorgio di Piano Paolo Crescimbeni e dell’avv. Gianluigi Mazzoni, in rappresentanza del Rotary Club Giulietta Masina e il saluto di Giuseppe Barbanti per il Cinit. è toccato al critico Paolo Micalizzi parlare del documentario che ripercorre la carriera dell’attrice, con foto d’epoca e spezzoni di film: da Senza pietà (1948) di Alberto Lattuada a Un giorno forse (Aujourd’hui peut-être…., 1991) di Jean-Louis Bertuccelli, sua ultima apparizione sul grande schermo.

Nel video c’è anche un back stage in bianco e nero che mostra le riprese di “Giulietta degli spiriti”, in cui Fellini dirige Masina usando la sua tipica arte affabulatoria. Sabbatini ha scelto sequenze significative di alcuni dei film girati da Giulietta, cucendo con puntuali didascalie e un suggestivo commento musicale le tappe ( i numerosi premi e nomination, dagli Oscar ai David Donatello) di una stella del cinema di caratura internazionale.

Fulvio Fulvi , che , fra l’altro, ha portato un’immagine di “Paisà” che documenta la presenza della Masina, ha sottolineato il taglio del suo approccio, che con immediatezza dà conto non solo dei grandi successi che l’hanno legata al marito ma anche degli aspetti più autentici, spesso nascosti, della sua personalità. Troviamo , quindi, le testimonianze raccolte in interviste di parenti e amici , ma anche una doverosa rivalutazione della donna e dell’attrice, ingiustamente sottovalutata senza forse nemmeno chiedersi quanto degli originali sviluppi della vena creativa di Fellini derivi dalla sua presenza a fianco del marito.

Fra l’altro sono approfonditi anche i rapporti con Anna Magnani segnati talora da momenti di tensione. Presentazione e proiezione sono stati riproposti in serata a qualche chilometro di distanza da San Giorgio in villa Orsi per iniziativa del Rotary Club, che ha abbinato all’aspetto culturale quello conviviale, sempre nel segno di una delle passioni di Giulietta quella della cucina. La manifestazione è stata realizzata con la collaborazione del Comune di San Giorgio di Piano , del locale Rotary Club Giulia Masina, delle associazioni nazionali di cultura cinematografica Cinit- Cineforum Italiano, Fedic-Federazione Italiana dei Cineclub e Festival Internazionale Sedicicorto di Forlì.