Sabato 20 luglio, nell’ambito dell’Edera Film Festival 2024, si è tenuto il Panel “Il futuro dei giovani nel mondo del lavoro” che ha visto protagoniste tre relatrici di eccezione: Arianna Cattarin (Responsabile Career Service – Ca’ Foscari), Marina Collautti (Head of Employer Branding, Recruiting & Mobility – Generali Italia) e Maria Roberta Novielli (Artistic Direction, Overall Organization – Ca’ Foscari Short Film Festival). Ciascuna relatrice ha presentato la propria realtà lavorativa delineando quelli che sono gli obiettivi, la vision e le opportunità di lavoro aziendali.

Arianna Cattarin ha evidenziato l’importanza di scegliere un percorso di studi universitari presso atenei che offrano anche concreti servizi agli iscritti, soprattutto dal punto di vista della futura carriera lavorativa, come fa appunto l’Università di Ca’ Foscari con il servizio di Career Service di Ateneo. La realtà di Generali Italia, che ci presenta Marina Collautti, ci fa percepire quante possibilità di carriera ci siano all’interno dell’azienda, che pone il lavoratore al centro di tutto, puntando sul benessere lavorativo con ampie misure di conciliazione dei tempi vita-lavoro.

Nell’ambito della filiera cinematografica Maria Roberta Novielli accende i riflettori su un mondo ancora discriminante rispetto al genere femminile, facendo un esempio su tutti, relativamente al ruolo di regista, ricoperto principalmente da uomini. Vi è un recente aumento della percentuale femminile nel ruolo di regista grazie all’introduzione del digitale che permette di realizzare opere a costi contenuti. La prof.ssa Novielli, a chi le chiede un suggerimento per entrare nel mondo del cinema, suggerisce di iniziare come volontari nei festival diffusi in tutto il territorio nazionale; è un’ottima palestra per comprendere tutte le sfaccettature della Settima Arte.

Le tre relatrici sottolineano l’importanza di spostare il focus sulla meritocrazia che va oltre gli stereotipi e il genere, e che si fonda su competenze e preparazione, al fine di incentivare le scelte delle giovani donne a professioni digitali e STEM (science, technology, engineering and mathematics). Arianna Cattarin, in merito, fa presente che Ca’ Foscari aiuta le giovani laureate a inserirsi nel mondo del lavoro avvalendosi di importanti collaborazioni con realtà imprenditoriali e associazioni femminili (tra le quali AIDDA – Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti di Azienda).

Da questo importante confronto è emersa una linea comune: la grande sfida attuale, e non solo per i giovani, è cercare un lavoro che segua appieno le proprie aspirazioni e i propri sogni, restando con i piedi ben ancorati a terra e con uno sguardo critico e pragmatico sulla realtà del mercato del lavoro.