Eleonora Duse, icona del teatro di tutti i tempi in mostra nel Palazzo Cini di Venezia

Tutta da scoprire l’esposizione che celebra l’eredità di Eleonora Duse attraverso abiti, fotografie e documenti inediti, in occasione del centenario dalla sua scomparsa.

A Eleonora Duse, una delle più celebri attrici del nostro teatro che ha goduto di vastissima notorietà internazionale, è dedicata la mostra Eleonora Duse mito contemporaneo, allestita a Venezia presso Palazzo Cini a San Vio fino al 13 ottobre 2024. L’Istituto per il Teatro e il Melodramma della Fondazione Giorgio Cini, che custodisce l’ archivio dell’attrice donato dalla famiglia alla Fondazione, ha curato l’esposizione in occasione del Centenario dalla sua scomparsa. Questo evento si inserisce in un vasto programma di celebrazioni sostenute dal Ministero della Cultura e dal Comitato nazionale, con lo scopo di rendere omaggio a questa figura rivoluzionaria del teatro.

La mostra ci immerge nel mondo di Eleonora Duse , di cui sono esposti vestiti e oggetti che le appartennero, nonché fotografie, documenti e soprattutto lettere preziosa testimonianza delle strette relazioni che intrattenne con grandi personalità a lei contemporanee.

Tra i pezzi esposti, spiccano dieci abiti di alta sartoria, come un soprabito in velluto nero del 1910 e due costumi di Jean Philippe Worth, che esprimono il gusto raffinato dell’attrice. Tra i tesori in mostra, figurano anche un orologio d’oro Cartier con le iniziali Duse e D’Annunzio e sei capi di Mariano e Henriette Fortuny, che riflettono l’eleganza e la modernità del suo stile.

La vita della Duse, acclamata da artisti come Stanislavskij e Isadora Duncan, fu caratterizzata da una ricerca incessante di innovazione artistica e indipendenza. La sua arte è stata definita da Luigi Pirandello come “la quintessenza di una verità pura e vissuta” e da Charlie Chaplin come la più grande mai vista.

Tra le fotografie in mostra, una di Joseph Byron, del 1900, la ritrae nella parte di La Gioconda di Gabriele D’Annunzio. Un altro scatto iconico, realizzato da Edward Steichen nel 1903, la mostra avvolta in una stola di ermellino, evidenziando il suo carisma e la sua influenza nel mondo dello spettacolo.

Questa celebrazione di Eleonora Duse non è solo un tributo a un’icona del teatro, ma anche

un’opportunità per riflettere sul ruolo delle donne nelle arti. Le collezioni d’arte di Palazzo Cini, donate da Yana Cini Alliata di Montereale, e la mostra di Martha Jungwirth al secondo piano, creano un dialogo unico tra donne di generazioni diverse, rendendo l’esperienza della visita un viaggio attraverso il tempo e le storie femminili.

Maria Ida Biggi, direttrice dell’Istituto, sottolinea l’importanza di Duse “come modello di indipendenza e autorevolezza femminile nel mondo delle arti performative, una lezione di grande attualità a cento anni dalla sua scomparsa”.

La mostra è aperta tutti i giorni, tranne il martedì, dalle 11 alle 19.

Info https://www.palazzocini.it

—–

Eleonora Duse (1858-1924) è stata un’attrice teatrale italiana di fama mondiale, nota per la sua straordinaria capacità di incarnare personaggi complessi e profondamente umani. La sua carriera è stata caratterizzata da una costante ricerca di verità e autenticità nelle sue interpretazioni, rompendo con le convenzioni teatrali dell’epoca e ispirando una generazione di artisti. Considerata una pioniera del teatro moderno, Duse ha lavorato con i maggiori drammaturghi del suo tempo, portando il teatro italiano a livelli di eccellenza riconosciuti a livello internazionale.