A Venezia nelle prime due settimane di luglio il 12° Venice Open Stage – Rising theatre festival

Dal 1 al 13 luglio nell ’arena intitolata al regista Gigi Dall’Aglio, costruita anche quest’anno in Campazzo San Sebastiano (Dorsoduro) a cura dall’associazione Cantieri Navali Veneziani che organizza questo festival internazionale di teatro , andranno in scena gli spettacoli della 12a edizione del Venice Open Stage – Rising theatre festival, dal titolo LIMINIS – Agire nelle soglie . Quest’anno la manifestazione , coorganizzata dal Comune di Venezia grazie ai fondi PON Metro garantiti dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale vuole esplorare il confine nelle arti performative, quel luogo di cambiamento e infinite possibilità, dove ogni spettacolo diventa un rito di passaggio e una scoperta. Artisti, artiste e accademie di recitazione internazionali provenienti da Polonia, Grecia e Paesi Bassi, portano in scena opere che attraversano i confini culturali e interrogano le nostre percezioni del sé e dell’altro. Il festival vive fra terra e acqua e vuol essere ancora una volta un’opportunità per le maestranze, le artiste, gli artisti e il loro pubblico di sperimentare il teatro come spazio di cambiamento e trasformazione. Si inizia lunedì 1 luglio alle 18 con il djset di Maestria Pipistrelli . A seguire alle 19 il concerto Saving Serafine. Alle 21,45 di scena Cinizia Spanò con Esagerate, Più che un aggettivo, un’esortazione..Martedì 2 luglio alle 18,30 primo dei due incontri in programma (l’altro è fissato per sabato 6 luglio) per discutere insieme di temi legati al mondo delle arti performative.:nell’area festival evento in collaborazione con ECC – European Cultural Centre / OSV – Open Space Venice E allora esageriamo! Conversazione sulle differenze di genere nelle professioni culturali / E allora esageriamo! Intervengono Cinzia Spanò, presidente di Amleta, e altre figure del mondo della cultura

A seguire alle 21,45 Noemi Piva presenterà Muà” primo spettacolo della sezione Rassegna. Mercoledì 3 e giovedì 4 luglio, prima della sezione Accademie Europee di teatro , tornerà l ‘olandese ‘ArtEZ – Master in Theatre Practices con DreamBazaar (a BIG journey for a TINY fern!)

Il festival, è co organizzato e sostenuto dal Comune di Venezia grazie ai fondi PON Metro garantiti dal Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Ingresso gratuito su prenotazione a tutti gli spettacoli sino ad esaurimenmto dei posti telefonando ai numeri +393278855509 e +393456105044.