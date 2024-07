Mariasole Brusa, vincitrice del bando Biennale College Registi Under 35 con Golem e Fango è il mondo debutterà con questo spettacolo nell’edizione 2025 del Festival del Teatro

Mariasole Brusa è la vincitrice del bando di Biennale College Registi Under 35, ultimo atto del 52. Festival Internazionale del Teatro sotto la direzione di Stefano Ricci e Gianni Forte (ricci/forte). Regista, marionettista e drammaturga, classe 1991, Mariasole Brusa, scelta da una rosa di sei finalisti, vince con Golem e fango è il mondo, un progetto multimediale che unisce al teatro di figura il cinema d’animazione.

Il progetto Golem e fango è il mondo, realizzato in stretta collaborazione con la drammaturga Carolina Baglioni affonda le radici nell’esperienza personale delle due artiste, maturata durante le devastanti inondazioni e allagamenti che hanno colpito l’Emilia Romagna. È dalle macerie e dal fango di questa tragedia, da questo terreno pregno di memoria e dolore, che emerge un canto poetico, vibrante di significati universali, che riecheggia nelle viscere dell’Umanità.

Mariasole Brusa, attraverso Golem e fango è il mondo, ci offre non solo una performance, ma un’esperienza immersiva e trasformativa. È un invito a interrogarci sul nostro ruolo nel ciclo eterno di creazione/distruzione/rinascita, a riconnetterci con noi stessi, a riscoprire la bellezza nella rovina, la speranza nella disperazione, la vita nel fango. Una metafora potente e crudele che scuote le fondamenta delle nostre esistenze, ricordandoci che anche nel più oscuro dei temporali, la scintilla della vita continua a brillare, indomita e insopprimibile (ricci/forte).

Mariasole Brusa, come vincitrice dell’edizione 2024-2025 di Biennale College Registi under 35 riceverà un premio di produzione (fino a un massimo di 110.000 euro) per realizzare il suo spettacolo nel corso del prossimo anno, sviluppandolo e perfezionandolo in tutti i suoi aspetti sotto la guida dei direttori Stefano Ricci e Gianni Forte, in vista del debutto nel programma del 53. Festival Festival Internazionale del Teatro. Hanno partecipato alla finale del bando insieme a Mariasole Brusa: i registi Federica Amatuccio, Salvatore Crucitti, Lucia Fontanelli, Michele Granzotto, Martino Giuseppe Maria.