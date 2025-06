Elio Germano e Theo Teardo inaugurano a Piove di Sacco (Pd) il festival Scene di paglia

Si apre mercoledì 18 giugno alle ore 21.15 al Casone Ramei di Piove di Sacco con uno degli appuntamenti più attesi, Elio Germano e Theo Teardo in Il sogno di una cosa, riscrittura scenica e musicale ispirata all’omonimo romanzo di Pier Paolo Pasolini, la sedicesima edizione del Festival Scene di paglia. La manifestazione, un calendario di 16 spettacoli in programma sino al 6 luglio in casoni di campagna e di laguna, idrovore, ville storiche , siti di grande fascino, a cominciare dal titolo guarda quest’anno al mondo dai margini, abitando quei luoghi dove le differenze si esprimono, dove i confini sfumano e le identità si mettono in gioco. Fernando Marchiori, scrittore e critico teatrale, nonché direttore artistico de festival, ha ideato un’edizione di Scene di paglia che si muove tra territori e linguaggi diversi, costruendo comunità transitorie, incroci imprevisti, immaginari alternativi. Otto i comuni interessati, sette in provincia di Padova (Arzergrande, Brugine, Codevigo, Correzzola, Legnaro, Sant’Angelo di Piove e Piove di Sacco) e uno nella Città Metropolitana di Venezia (Mirano).

Fra gli appuntamenti in programma alcuni sono in prima rappresentazione assoluta per il Veneto :mercoledì 25 giugno, va in scena nel parco della Cooperativa Magnolia di Piove di Sacco, Nel blu – avere tra le braccia tanta felicità di e con Mario Perrotta che ripercorre, attraverso la figura di Domenico Modugno, gli anni del dopoguerra;martedì 1 luglio a Casa Maritan di Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD) in scena Molly di Cubo Teatro in prima regionale. Una stanza, due ragazze davanti ad un monitor, due realtà che entrano in contatto solo attraverso i loro schermi. Molly esplora le derive dell'identità digitale della generazione Z, una riflessione potente sul ruolo degli algoritmi, il senso di sé, la solitudine e i confini tra reale e virtuale.

A seguire, Girolamo Lucania e Letizia Russo in dialogo con Fernando MarchioriLa serata prosegue al Casone Ramei, ore 21.15, con Of the nightingale i envy the fate di Motus, una delle formazioni più importanti della scena contemporanea. La potente rilettura del mito di Cassandra, figura tragica e visionaria, è al centro della performance trascinante di Stefania Tansini, già Premio Ubu come miglior performer under 35. Corpo e voce, danza e teatro in un rito sciamanico dove si fondono la stereotipica fragilità femminile e il suo spirito di vendetta infuocato

Tanti gli artisti e le compagnie presenti: Gianmarco Busetto porta in scena Sangue – Storia d’amore e ’ndrangheta, Happy Birth+Day – Stelle terrestri, una co-produzione Pantakin, Theama Teatro, Dracma Teatro e Scene di paglia,il “teatro da tavolo’’ di Claudio Montagna in Trascinato sulla via del disonore e in Aeroplani di carta L’uomo e il pescatore, della compagnia francese Teatro Picaro Scene di paglia è parte di Atlante delle rive 2025, un’azione di teatro civile diffusa e partecipata per narrare l’Italia attraverso i fiumi, le rive e le loro storie di resilienza all’impatto delle attività umane e dei cambiamenti climatici nata sulla scia di VajontS23; da un’idea di Marco Paolini per Fabbrica del Mondo.

Biglietti 7,00 € ad eccezione de Il sogno di una cosa (fuori abbonamento costo 15,00€)abbonamenti 13 spettacoli a 80 euro Prevendite al Teatro Filarmonico Piove di Sacco (Pd)sino al 5 luglio 2025mercoledì e sabato dalle 9.30 alle 12.30

Online sul circuito Vivaticket www.vivaticket.it