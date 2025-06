La 71esima edizione della kermesse cinematografica del Taormina Film Festival, si è conclusa sabato 14 giugno. Quest’ultima edizione ha visto come protagonisti personaggi di rilievo come Martin Scorsese, Michael Douglas, Geoffrey Rush e Catherine Deneuve, per citarne alcuni.

Numerosi sono stati i premi assegnati dalla giuria presieduta dall’attrice Da’Vine Joy Randolph e composta da Sandy Powell, Steven Gaydos e le attrici italiane Ilenia Pastorelli e Alessandra Mastronardi.

Al seguito i vincitori dei premi:

Ad aggiudicarsi il premio come Migliore attrice è Ebada Hassan per Brides – Giovani spose

BRIDES – GIOVANI SPOSE di Nadia Fall: Due ragazze in cerca di libertà e appartenenza fuggono dalle loro vite nel Regno Unito: l’obiettivo è andare in Siria per sostenere l’Isis.

Come Miglior attore emerge invece Geoffrey Rush per The Rule of Jenny Pen

THE RULE OF JENNY PEN di James Ashcroft: Mentre si trova in una casa di riposo, il giudice Mortensen prova a fermare un anziano psicopatico che utilizza un pupazzo per maltrattare gli altri ospiti della struttura.

Geoffrey Rush

Il premio per la Miglior regia viene assegnato a Alex Garland e Ray Mendoza per Warfare – Tempo di guerra

WARFARE – TEMPO DI GUERRA di Alex Garland e Ray Mendoza: Tratto da una storia vera, Warfare – Tempo di guerra è un’immersione nella sconvolgente realtà dei conflitti moderni. Questo film di pura azione è stato infatti realizzato sulla base dei ricordi, delle testimonianze e delle esperienze vissute sul campo da un gruppo di uomini dei corpi speciali della marina americana, i Navy SEAL – tra cui lo stesso Mendoza – che hanno partecipato a una missione ad alto rischio a Ramadi, in Iraq, nel 2006. Non solo un film di guerra ma un film nella guerra: immersivo, viscerale, coinvolgente, una rivisitazione intensa e innovativa del genere, che non fa sconti allo spettatore regalandogli un’esperienza cinematografica totale.

Infine, ad aggiudicarsi il premio come Miglior film è For your Sake di Axel Monsú

FOR YOUR SAKE di Axel Monsú: È la storia dell’adolescente Zulma, che, costretta a crescere in un contesto rurale molto povero, vive seguendo i dettami che la famiglia e la comunità religiosa le impongono, finché non accade qualcosa che la spinge a prendere in mano le redini del proprio destino.

Oltre i premi delle categorie principali, molte sono state le premiazioni individuali:

Taormina Lifetime Achievement Award: Martin Scorsese

Taormina Excellence Achievement Award: Michael Douglas

Taormina Achievement Award: Catherine Deneuve

Taormina Achievement Award: Luca Zingaretti

Taormina Achievement Producer Award: Charles Roven

Taormina Achievement Award in ricordo di Marina Cicogna: Rupert Everett

Taormina Excellence Award: Helen Hunt

Taormina Excellence Award: Geoffrey Rush

Taormina Excellence Award: Billy Zane

Taormina Excellence Award: James Franco

Premio Speciale Internazionale: Monica Bellucci

Taormina Creativity Award: Olivia Wilde

Taormina Creativity Award: Luisa Ranieri

Taormina International Award: Dennis Quaid

Taormina Award: Enrico Brignano

Taormina Award: Salvatore Esposito

Taormina Special Award: Serena RossiTaormina Special Award: Vittoria Puccini

Taormina Special Award: Giorgio Panariello

Taormina Comedy Award: Roberto Lipari

Taormina Musica Award: Carmen Consoli

Taormina Musica Award: Noemi

Taormina Musica Award: Nina Zilli

Taormina Musica Award: Clara

Guess Timeless Award: Lola Ponce

Taormina Best Performance Award: Alessandro Siani

Taormina Award per “Benvenuti in casa Esposito”: Giovanni Esposito

Taormina Producer Award: Nicole Avant

Premio Speciale al Teatro: Sergio Rubini

Premio Speciale al Teatro: Valerio Cappelli

Premio Ciak 40 anni: Barbara Ronchi, Monica Guerritore, Ferzan Özpetek e Neri Marcorè

Premio Wella Beauty: Baby K

Premio in ricordo di Francesco Cinquemani