Per riparare il loro violino rotto, Ernest e Celestine iniziano un viaggio verso il lontano paese natale dell’orso, una terra magica dove da sempre si esibiscono i migliori musicisti del mondo e incredibili melodie riempiono l’aria di gioia. Al loro arrivo, i nostri eroi scoprono però una realtà completamente diversa: tutte le forme di musica sono state bandite! Ernest e Celestine non riescono proprio ad immaginare una vita senza musica.

Insieme ai loro amici e a un misterioso fuorilegge mascherato, faranno di tutto per riportare la felicità nella Terra degli Orsi.

Basato sull’omonima serie di libri per bambini scritta dalla disegnatrice belga Gabrielle Vincent (in Italia pubblicato da Gallucci), prima avventura di Ernest e Celestine (2012), sceneggiata da Pennac, è stata candidata all’Oscar come Miglior film d’Animazione.

Scritto da Guillaume Mautalent, Sébastien Oursel, Jean Regnaud, Ernest e Celestine L’avventura delle 7 note va ascritto di diritto nell’elenco dei classici per tutta la famiglia. I bambini lo guarderanno adoranti per la dolcezza, la poesia, l’avventura. È un film pensato per loro.