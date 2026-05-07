Fondazione Haydn, presentata la stagione 2026/2027 tra rinnovamento e apertura

La Fondazione Haydn ha presentato in conferenza stampa la Stagione 2026/2027, con importanti novità che segnano un’evoluzione significativa della proposta artistica. La programmazione si amplia e si articola in un unico cartellone con 30 concerti sinfonici tra Bolzano e Trento, 4 titoli d’opera, il tradizionale Concerto di Capodanno e una ricca offerta diffusa sul territorio in oltre 30 località. Qualità artistica, varietà di programmi e interpreti, dialogo tra giovani talenti e grandi nomi e apertura internazionale sono alcuni degli elementi chiave dell’identità della Stagione della Fondazione Haydn 2026/2027.

Al centro, l’idea di “scoprire insieme”: la musica come esperienza condivisa tra artisti e pubblico, costruita attraverso formati diversificati, momenti di approfondimento e occasioni di partecipazione attiva. La Fondazione Haydn rafforza inoltre il proprio legame con il territorio attraverso una presenza diffusa e un’azione di decentramento culturale, consolidando il progetto di una “Haydn per tutte e tutti”, espressione di accessibilità, inclusione e senso di appartenenza.

“La nuova Stagione è il risultato di un lavoro di squadra solido e condiviso – afferma Paul Gasser, Presidente della Fondazione Haydn –. Un traguardo che riflette l’impegno dell’intera Fondazione, guidata dalle idee del Direttore artistico Comploi. La dedizione e il lavoro intenso svolti in questi mesi si concentrano nel programma che presentiamo oggi, fedele all’alto valore artistico che contraddistingue la Fondazione”.

“Il programma amplia l’orizzonte delle attività oltre i concerti in abbonamento e le quattro opere in cartellone – dichiara Monica Loss, Direttrice generale della Fondazione Haydn –, invitando il pubblico a seguire l’Orchestra anche sul territorio, a sperimentare diverse modalità di ascolto e ad avvicinarsi alla musica attraverso nuove prospettive. Le numerose collaborazioni attivate testimoniano quanto questa apertura sia fondamentale per lo sviluppo dello spettacolo dal vivo. Una Stagione che traduce concretamente le linee strategiche, con l’obiettivo di coinvolgere un pubblico sempre più ampio e diversificato”.

“La Stagione mette in dialogo direttrici e direttori, soliste e solisti affermati accanto a numerosi debutti, intrecciando tradizione e contemporaneità e valorizzando repertori raramente eseguiti, accanto a prime assolute e prime nazionali – afferma il Direttore artistico André Comploi –. Ne nasce, spero, una proposta equilibrata e dinamica, pensata per coinvolgere il pubblico, consolidare il rapporto con gli ascoltatori abituali e aprirsi a quelli nuovi. “Scoprire insieme” diventa così una pratica concreta: ampliare l’accesso, sostenere i giovani artisti e offrire programmi capaci di sorprendere, con la più alta qualità e il contributo di questa straordinaria orchestra”.

La campagna di tesseramento prenderà il via martedì 12 maggio con il rinnovo degli abbonamenti. Nuove sottoscrizioni saranno possibili a Bolzano a partire dal 26 maggio e a Trento dal 3 giugno.

Biglietti singoli per l’opera in vendita dal 19 maggio, mentre quelli per i concerti dal 9 settembre.

Maggiori informazioni sul sito www.haydn.it