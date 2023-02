Fra Padova e Venezia di scena Giuseppe Battiston con “La valigia”

Al cinema e in teatro. Giuseppe Battiston, l’attore friulano che dal 20 gennaio è presente nelle sale cinematografiche con “Io vivo altrove”, che, oltre a vederlo protagonista, segna anche il suo debutto alla regia, arriva nei teatri padovani e veneziani con “La valigia”, ispirato dal libro “Chemodan”di Sergei Dovlatov. La valigia, così personale e unica, di Dovlatov diventa metafora della diaspora che nei millenni ha contraddistinto la condizione umana, questo sentirsi emigranti dello spazio e del tempo, dall’una all’altra delle età della vita tutte segnate da immagini, episodi e sentimenti che il ricordo ha la forza di immortalare e resuscitare.

Attraverso gli oggetti e i ricordi che questi attivano, Battiston, qui diretto da Paola Rota, veste i panni di una serie di personaggi. In questo continuo passaggio tra presente e passato, si articola lo spettacolo che usa come ambito di racconto e di evocazione uno studio radiofonico, attingendo alla storia di Dovlatov, giornalista e reporter, in cui un presentatore impiega un paesaggio sonoro per evocare la propria storia. Un testo per imparare a rispettare ciò che rispettabile non è, per capire che, a dispetto di ogni logica, i valori umani esistono solo al di fuori delle convenzioni. Cosa contiene la sua valigia che un giorno, per caso, salta fuori dal suo armadio, dimenticata?

“La valigia”, una produzione di Gli Ipocriti Melina Balsamo, sarà al Teatro Farinelli di Este l’8 febbraio alle 21, al Comunale di Mirano il 9, al Pascutto di S. Stino di Livenza il 10, all’Mpx di Padova l’11 e al Serafin di Cavarzere domenica 12 febbraio, sempre alle 21. Sono spettacoli programmati nel circuito muiltidiscioplinare Arteven.