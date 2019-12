Nell’ambito di Mesthriller 2019 nella sala al 4° piano del Centro Culturale Candiani di Mestre doppia proiezione ad ingresso libero venerdì 6 dicembre alle 16,30 e alle 20,30 del film “Bassa marea” (“House by the river”, Usa, 1950, 88’) di Fritz Lang, un grande maestro del cinema cui nell’ambito della manifestazione è stata dedicata una rassegna di suoi film gialli. Dopo aver firmato un capolavoro come “Dietro la porta chiusa”, Lang dirige questo film giallo di grande intensita’ ed interesse che racconta l’omicidio compiuto da uno scrittore fallito uccidendo una cameriera a seguito delle sue reazioni ad un tentativo di violenza. Cercherà di sbarazzarsi del cadavere in mare ma dovrà fare i conti con la bassa marea. La proiezione delle 16,30 sarà preceduta dall’introduzione di Carlo Montanaro (Fabbrica del vedere) e Neda Furlan (Cinit Cineforum Italiano). Le due associazioni hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa.